انتظروا إعصار ميسي الأشقر

ليونيل ميسي...هذا اللاعب صنع الكثير من العجائب الكروية على الميادين خاصة في ملعب "كامب نو"، ورغم ذلك لم يكن يصنع الكثير من الجدل خارج الملعب كما يفعل العديد من نجوم الرياضة...

غير أن الأمر اختلف قليلا هذا الصيف، فـ ميسي أصبح أشقر ومظهره الجديد جعله في دائرة حديث الكثيرين، شخصيا أتساءل، هل يمكن لـ ميسي الجديد أن يصنع نفس الأمور داخل الملعب؟، أنا أتوقع أن يواصل تطوره خاصة في مجال صنع اللعب، لقد أصبح متوسط ميدان رائع بعدما أثبت نفسه كمهاجم خرافي، يمكنني أن أقول إن "ليو" هو يوسين بولت كرة القدم، إنه ينظر إلى منافسيه ويتعامل معهم كما يريد ثم يفاجئهم قبل خط النهاية، ميسي يعجبني بطريقته الجديدة أكثر من ذي قبل، فهو يمرر ويساعد ويخلق المساحات ويبدو أنه تأقلم جيدا مع منصبه كصانع ألعاب، هذا اللاعب اندمج كثيرا مع طريقته الجديدة وأخذ الكثير من زملائه في الوسط كـ إنييستا وتشافي، وأكبر مستفيد من هذا التحول هو لويس سواريز حتما، إنه يتلقى كما هائلا من الكرات في وضعيات سانحة للتسجيل وعليه أن يشكر ليونيل كثيرا، هذا اللاعب هو "بيكاسو" في الحقيقة، رغم أن "الرسام" في برشلونة ارتبط كثيرا بـ إنييستا، أتوقع أن يقود "ليو" إعصارا جديدا للنادي في الموسم الكروي الحالي، هناك الكثير من السحر ليقدمه وأتوقع من وراء هذا الإعصار نجاحا باهرا لـ سواريز، سيرجي روبيرتو، دينيس سواريز وحتى توران، فـ ميسي يجعل مهمتهم سهلة جدا على الملعب.

*نقلاً عن الهداف الجزائرية