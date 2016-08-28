الدوري المجهول

في أغلب دول العالم، تنقل مباريات دوريات الدرجة الثانية والثالثة أحياناً تلفزيونياً، لقناعة بأن هناك جماهير من حقها أن تتابع مباريات فرقها، نعم هناك فرق شاسع بين منافسات دوري المحترفين ومنافسات الفئة الأقل، والفارق ليس فنياً أو تسويقياً أو جماهيرياً فقط، بل يتخطى كل ذلك، لأننا نتحدث عن منافسة تضم أندية عريقة ولها تاريخ طويل مع البطولات والإنجازات، ولكن هذا ليس مبرراً لتجاهل أندية الهواة المظلومة، التي تمتلك قاعدة واسعة من المتابعين والجماهير، ولديها لاعبون انطلقوا للنجومية عبر بوابة تلك الأندية وعبر المنافسات الموازية للمحترفين.

إن عدم الاهتمام بدوري الهواة أصاب المسابقة بالتراجع الفني والجماهيري، وكان سبباً في تراجع الجانب التسويقي الذي تحتاج إليه تلك الأندية، حتى تتمكن من استنشاق هواء البقاء والاستمرار، ولكن غياب الاهتمام بدوري الهواة أفقدها الكثير، وتجاهل الإعلام لها أدى إلى دخولها عالم المجهول، ووصل الحال بأغلب الأندية إلى أن تعلن انسحابها من المشاركة، بينما اضطرت أندية أخرى إلى إغلاق أبوابها، بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع فواتير الكهرباء، هكذا وصل الحال بعدد ليس بقليل من أندية الهواة، فهل تنجح محاولات الإنعاش التي يقوم بها اتحاد الكرة لإعادتها إلى الحياة من جديد.

كلمة أخيرة

دوري الهواة كان ينعت بالمظاليم، وأصبح مجهولاً والسبب معروف.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية