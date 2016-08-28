ومحمد إيهاب أيضا !

لعل ما قاله البطل الاوليمبى محمد إيهاب فى مداخلة تليفزيونية عن حجم المعاناة التى عاشها وطريقة التعامل التى ووجه بها من قبل بعض المسئولين عنه، ما يؤكد حجم العشوائية التى عليها واقعنا الرياضي، خاصة فى مستوى البطولة منه .. معاناة لدرجة تدفع بطلا مصريا لأن يفكر فى اللعب باسم وتحت علم دولة أخرى لولا أنه لا يزال يتمتع بقدر من النخوة والشهامة مما جعله يتحامل على نفسه حتى يهدى بلاده ميدالية اوليمبية.

وإذا كنت ألوم على بعض مسئولى الرياضة فى تلك الدولة محاولاتهم الصيد فى الماء العكر، إلا أن لومى أكبر على بعض مسئولى الرياضة فى بلدنا الذين خلقوا هذا المناخ حول بطل اوليمبى لا يمكن أن يكون نتاجا لتخطيط علمى فى مناخ ثبت أنه طارد لأسباب عديدة اقتصادية واجتماعية.

ما صرح به البطل الاوليمبى يلتقى مباشرة مع ما سبق أن كتبته المصارعة إيناس خورشيد بأن أى انجاز يتحقق وراءه مجهود فردي، وقيمة تصريح الرباع الاوليمبى أنه رفع تهمة التبرير عن زميلته التى أراد البعض أن يحصر مقولتها فى تلك الدائرة الضيقة، فمحمد إيهاب بطل اوليمبى الآن واستطاع أن يحرز ميدالية اوليمبية، وليس بحاجة إلى تبرير اخفاق لحق به.

هذا كله يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه قبل الدورة الاوليمبية وبعدها أننا نفتقر لمقومات صناعة البطل الاوليمبي، وأننا لا نملك نظاما لذلك، لتبقى بالفعل أى انجازات تتحقق هى بالفعل نتيجة مجهود فردى للاعب والمدرب والمسئول على مختلف درجات المسئولية.

غير أن ما شعرت به أخيرا أن هناك بالفعل من يسعى عن عمد أو غير عمد لتبقى حالة العشوائية تضرب الوسط الرياضي، فكم من فرصة فوتناها لنمرر قانونا مستحدثا للرياضة بديلا لأحد قوانين الاشتراكية الذى لا يزال يحكمها حتى الآن، رغم مافى ذلك من أهمية، إذ أنها اللبنة الأساسية فى وضع نظام رياضى واضح، من الممكن البناء عليه فى قطاع البطولة، وتلك هى القضية .. بل أم القضايا.

*نقلاً عن الأهرام المصرية