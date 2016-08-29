قليلًا من الهدوء... يا عشاق الاتفاق

منذ زمن بعيد ومباريات الكؤوس تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والغرائب ولا اظن ان هذا الأمر سوف يتوقف في يوم «ما» او يتغير.

الغريب اكثر ان مفاجآت مباريات الكؤوس تحصل في جميع دول العالم وليست مقتصرة على بلدان معينة وتتكرر، ولم يجد المحللون والنقاد والمتابعون سببًا رئيسًا لما يحصل في هذه المباريات من مفاجآت.

عندما تخسر في مباريات الكؤوس من فريق منافس لك وقريب من مستواك وفي درجتك نفسها يعد الأمر في نظر محبي النادي نوعا «ما» مقبولا لأنه في النهاية لا بد من فائز وخاسر.

لكن الموجع في مباريات الكؤوس ان تخسر من فريق يلعب احيانا في درجة اقل ولا يملك نصف امكاناتك ولا بطولاتك، ولهذا تشعر جماهير هذا النادي بأن هذه الخسارة اشبه لهم بالصدمة.

قبل ايام ودع «الكبير» الاتفاق بطولة كأس ولي العهد بعد ان خسر امام «نادي الوطني» في تبوك بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة وغادر هذه البطولة مبكرا.

بعد ان حقق انتصارا مهما امام «النصر بالدوري» في ثاني الجولات توقع الجميع ان الاتفاق لو لعب بهذا المستوى نفسه سوف يجتاز الوطني ولن يعاني كثيرا.

لعب الاتفاق وقدم مباراة جيدة وكان هو الأفضل في معظم فتراتها لكنه اضاع الكثير من الفرص، التي كانت كفيلة بنقله لدور الستة عشر ودفع الثمن غاليا وخسر من فرصة وحيدة.

كرة القدم احيانا للأسف لا تنصفك والحظ احيانا يعبس في وجهك ولكن عليك ايضا ان تتذكر ان المباراة كانت في يدك وما حصل هو درس يستفاد منه وما اقساه من درس.

اتوقع ان بطولة كأس ولي العهد كانت هي احد «اهم اهداف الاتفاق الرئيسة بالموسم»، التي كان يسعى ان يذهب فيها بعيدا ومن الممكن ان يكون بطلا لها ولا غرابة في ذلك فالتاريخ يشهد للاتفاق.

ضاعت البطولة وضاع احد اهم اهداف الفريق بالموسم، ولكن الاتفاق موجود ولم يضع وخسارة بطولة امر وارد ولكنه لا يجب ان يدفع الجميع للإحباط والتشاؤم والخوف من المستقبل.

الأصوات التي ظهرت بعد الخسارة، تطالب بالتغيير وتنتقد، نقدر حرصها وحبها وعشقها للاتفاق ولكن الأمور لا تدار بهذه الطريقة، فالاتفاق ليس اول ناد يخسر، فقليلا من الهدوء.

اتفاقكم في ايد امينة والقناعات في كرة القدم دائما فيها اختلافات، فأنت تشخص الاتفاق من وجهة نظرك وهم يشخصون الاتفاق من وجهة نظرهم، ولكل منكم رأي يحترم.

لن اقول ان المسؤولين عن الاتفاق هم الصح وانتم الخطأ ولا هم المخطئون وانتم على صواب واعرف انكم تتكلمون وتنتقدون من قلب عاشق لمصلحة الاتفاق، لكن عليكم ان تثقوا انهم حريصون كل الحرص لكي يعود الاتفاق كما عهدتموه واكثر.

أخيرا...

لا تحبطكم خسارة مباراة والخروج من بطولة وإن كانت مؤلمة فأمام فريقكم مشوار طويل وهو بحاجة لكم.. تفاءلوا بأن القادم اجمل وثقوا بأن فارسكم كل ما تعثر.. نهض وعاد اكثر قوة لأنه فارس اصيل.

*نقلاً عن اليوم السعودية