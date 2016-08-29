20 مرة أكثر وأفضل!

صيغة دوري أبطال آسيا تراوح مكانها.. لا تتغير فيها أسماء الدول التي تنتمي إليها الأندية (10 دول، منها اثنتان يزج كل منهما بناد واحد) وإن تغيرت أحياناً أسماء الأندية التي بلغت مرحلة متقدمة.. وحالياً، هناك النصر الإماراتي والجيش القطري ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي في نصف نهائي منطقة غرب آسيا، وشنغهاي وشاندونغ الصينيان في نصف نهائي منطقة شرق آسيا.

في المقابل طرأت على صيغة دوري أبطال أوروبا تعديلات عدة من فترة الى أخرى، وها هي مقبلة على تعديل لافت اعتباراً من 2018.. في فبراير الماضي هدد رئيس اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية كارل هاينتس رومينيغه (رئيس نادي بايرن ميونيخ) بتنظيم مسابقة خاصة تقتصر على أندية الدول الخمس الكبرى (اسبانيا وانكلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا)، وكشفت صحيفة فايننشال تايمز أن المشروع ستموله شركة داليان واندا الصينية.. وواضح ان المشروع يرمي الى ضخ المزيد من الأموال في صناديق الأندية الشهيرة وعدم إضاعة الوقت في اللعب ضد الأندية المغمورة.

هنا، كان لابد للاتحاد الأوروبي "يويفا" أن يتحرك ويتقدم بمشروع بديل حتى لا يدخل في صراع قانوني مع المتمردين الكبار.. هم أقلية، ولكن وجود أنديتهم بالذات هو الذي حول دوري الأبطال الى قمة بالمقارنة مع أي مسابقة موسمية أخرى.. ولذا فإن مراعاة هذه الأقلية ستتركز على منحها مقاعد أكثر في دور المجموعات (هناك 32 نادياً في هذا الدور) والرفع من العائدات المالية من خلال زيادة الإيرادات من حقوق النقل التلفزيوني.

حالياً، هناك 3 بطاقات في دور المجموعات لكل من اسبانيا وإنكلترا وألمانيا المصنفة في المراكز الثلاثة الأولى لدى اليويفا مع إشراك ناد واحد من كل منها في الدور الحاسم من التصفيات (بلاي أوف).. أما إيطاليا صاحبة المركز الرابع فلها بطاقتان فضلاً عن واحدة في البلاي أوف.. هذا يعني 11 بطاقة مباشرة من أصل 32.. وبموجب الصيغة الجديدة سيمنح كل من الدول الأربع الأولى 4 بطاقات، والمجموع 16 بطاقة.. ولو طبق هذا التعديل في الموسم الجاري لتواجد يوفنتوس ونابولي وروما والإنتر معاً في دور المجموعات.

وحالياً أيضاً تأهل 22 نادياً الى دور المجموعات مباشرة و10 أندية من خلال التصفيات.. وخلال الفترة من 2018 الى 2021 وفي ضوء التعديل الجديد سيتأهل 26 نادياً مباشرة و6 أندية فقط من خلال التصفيات.. وهذا ما سيقلص كثيراً من فرص الدول المصنفة أكثر من المركز الخامس عشر خلافاً لتطلعات الرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني.

مالياً، لا توفر الصيغة الحالية أموالاً طائلة من حقوق النقل (!!).. فقط 1,5 مليار يورو في الموسم الواحد مقابل 3 مليارات للدوري الإنكليزي و7 لدوري الأميركان فوتبول مع أن هذه المسابقة الأميركية تستقطب 150 مليون مشاهد مقابل 1,5 مليار مشاهد يتابعون دوري أبطال أوروبا.. وحتى لا يحرم اليويفا أندية الدول الصغيرة من المال فقد وعد بزيادة واضحة لمجرد اشتراكها في التصفيات الصعبة.. وحتى يرضي اندية الدول الخمس الكبرى وعد بزيادة حصصها المالية.. كيف؟ سيفاوض على مضاعفة إيرادات حقوق النقل بحيث تصبح 3 مليارات كل موسم (مثل البريميرليغ) بدلاً من 1,5 مليار.. وستبدأ عملية استدراج العروض مطلع 2017.

نحن وين.. وهم وين؟ الفائز باللقب الأوروبي سيجمع 100 مليون يورو على الأقل مقابل 5 ملايين للفائز باللقب الآسيوي.. هذا يعني 20 مرة أكثر.. أما عن المستوى فـ20 مرة أفضل.



*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية