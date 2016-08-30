استفتاء الذات

عندما تبدأ فرق كرة القدم المحلية معسكراتها استعداداً للموسم الجديد، وبعد أن تعلن عن لاعبيها الجدد من المواطنين والأجانب وكذلك مدربيها، يبدأ الجمهور توقع نتائج فرقه في المسابقات، بناءً على المعلومات التي بحوزته، كما يتوقع أداء بعض عناصر اللعبة مثل الحكام واللجان القانونية.

الآن، لو أخذ كل منا ورقة وقلماً وطرح على نفسه بعض الأسئلة على صيغة استطلاع ومن ثم يجيب عنها، وبعد أن ينتهي الموسم يقارن بين إجاباته الحالية وبين ما حدث فعلاً وما لم يحدث.

هل يحصل فريقي على لقب دوري الخليج العربي؟ (نعم) (لا) ولماذا؟

هل يهبط فريقي إلى أندية الدرجة الأولى؟

هل تُغيّر الإدارة مدرب الفريق قبل نهاية الموسم؟

هل تنخفض نسبة أخطاء الحكام أم تزيد؟

هل تحدث أخطاء قانونية لافتة للنظر؟

هل تحدث مفاجآت مذهلة في ظل تباين الإمكانات بين الأندية؟

هذه بعض الأسئلة التي يمكن استبدالها من الشخص الذي «يستفتي نفسه»، أو يجيب عنها بعد أن يضيف لها أسئلة جديدة يعتقد أنها ضرورية.

هذا التمرين يساعد مشجع الفريق على معرفة طريقة تحليله، فبعد أن يطابق إجاباته مع ما يفرزه الواقع، يدرك ما إذا كان تحليله أقرب إلى الموضوعية أو أقرب إلى الصيغة العاطفية، دعونا نتدرّب!

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية