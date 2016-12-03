الدوري الإنكليزي: انتصار آرسنال وتشيلسي وتوتنهام

ارتدى المهاجم الأسباني الدولي دييجو كوستا عباءة المنقذ مجددا وسجل هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه تشيلسي إلى الانتصار الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 1 اليوم السبت على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة القمة بافتتاح فعاليات المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

كذلك حقق أرسنال انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ويستهام 5 / 1 ليقفز إلى المركز الثاني ، بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي.

وحقق سندرلاند انتصاره الثالث فقط في المسابقة هذا الموسم لكنه ضاعف محنة ليستر سيتي حامل اللقب حيث تغلب عليه 2 / 1 في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وفي باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم ، فاز توتنهام على سوانسي سيتي 5 / صفر وكريستال بالاس على ساوثهمبتون 3 / صفر وستوك سيتي على بيرنلي 2 / صفر وويست بروميتش ألبيون على واتفورد 3 / 1 .

ورفع تشيلسي رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة وطارده أرسنال الذي احتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليفربول.

ورغم التكافؤ بين مستوى الفريقين في الشوط الأول ، أنهى مانشستر سيتي هذا الشوط لصالحه بهدف نظيف عبر النيران الصديقة حيث أحرزه جاري كاهيل مدافع تشيلسي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني ، أهدر مانشستر سيتي عدة فرص ذهبية لتعزيز النتيجة كما عانده الحظ في أكثر من كرة خطيرة قبل أن يرد تشيلسي بهدفين متتاليين أحرزهما الأسباني دييجو كوستا والبديل البرازيلي ويليان في الدقيقتين 60 و70 ثم سجل البلجيكي إيدن هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 90 رغم تفوق مانشستر سيتي من حيث الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

وشهدت نهاية المباراة طرد لاعبي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو للخشونة الزائدة مع ديفيد لويز وفيرناندينيو للاعتداء على سيسك فابريجاس وذلك في الدقيقتين السابعة والثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة اثر اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد توتر أعصاب أصحاب الأرض.

وثأر تشيلسي بهذا الفوز لهزيمتيه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنتيجة واحدة هي صفر / 3 .

وبدأت المباراة بأداء حماسي وسريع من الفريقين حيث سعى كل منهما لفرض سيطرته على مجريات اللعب وتهديد مرمى المنافس مبكرا من خلال المناوشات التي قادها خط الهجوم بكل من الفريقين.

وشن مانشستر سيتي هجمة في غاية الخطورة خلال الدقيقة السابعة تبادل فيها ديفيد سيلفا الكرة مع كيفن دي بروين وخيسوس نافاس ثم توغل ديفيد سيلفا بالكرة داخل منطقة الجزاء في حراسة جاري كاهيل الذي سقط على أرض الملعب لترتطم الكرة بيده ولكن الحكم رفض مطالب لاعبي مانشستر باحتساب ضربة جزاء وأشار باستمرار اللعب.

ورد تشيلسي بهجمة سريعة ولكن دفاع مانشستر كان لها بالمرصاد وأبعد الكرة من منطقة الجزاء في الوقت المناسب.

كما شهدت الدقيقة 15 هجمة خطيرة لتشيلسي مرر منها الأسباني بدرو رودريجيز الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى مواطنه وزميله دييجو كوستا الذي هيأها بدوره لزميلهما إيدن هازارد حيث سددها الاخير مباشرة من داخل قوس منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج القائم الأيسر.

ونال نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر إنذارا في الدقيقة 17 للخشونة مع دييجو كوستا.

واستغل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر هجمة سريعة لفريقه في الدقيقة 21 وتمريرة من ألكسندر كولاروف وسدد كرة قوية مباغتة من قوس منطقة الجزاء ولكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أبعدها بأطراف أصابعه فوق العارضة.

ولعب دي بروين ضربة حرة في الدقيقة 25 وحولها فيرناندينيو بضربة رأس غلى داخل مرمى تشيلسي ولكن الحكم ألغى الهدف للتسلل.

وارتدت الهجمة سريعا لصالح تشيلسي حيث وصلت الكرة إلى هازارد الذي تخلص من الدفاع واجتاز الحارس التشيلي كلاوديو برافو بمراوغة رائعة لكنه فشل في تسديد الكرة بالمرمى الخالي من حارسه وفضل التمرير ليبعدها دفاع مانشستر في الوقت المناسب.

وواصل الفريقان أداءهما القوي المتكافئ وكثف تشيلسي محاولاته الهجومي لكن دون جدوى.

وعاند الحظ أجويرو في الدقيقة 34 ليحرمه من تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي اثر هجمة خطيرة وتمريرة طولية لعبها ديفيد سيلفا من الناحية اليمنى لتصل إلى ليروا ساني المندفع أمام القائم الأيمن لمرمى تشيلسي لكن ساني مررها بشكل رائع إلى أجويرو المتحفز أمام المرمى ليسددها الأخير بيسراه مباشرة لكنها ارتدت من قدم أحد المدافعين لتضيع الفرصة الذهبية.

وكثف مانشستر سيتي هجومه قبل نهاية الشوط الأول ولكن الحظ عاند أجويرو مجددا حيث قابل اللاعب تمريرة عرضية لعبها دي بروين من الناحية اليمنى بضربة رأس ولكن الكرة ذهبت خارج القائم الأيسر.

وأسفر ضغط مانشستر سيتي أخيرا عن هدف التقدم في الدقيقة 45 عندما لعب خيسوس نافاس الكرة عرضية من الناحية اليمنى وحاول المدافع جاري كاهيل إبعادها ولكنه حولها عن طريق الخطأ غلى داخل مرمى فريقه حيث ذهبت الكرة في الزاوية العليا اليمنى بعيدا عن متناول كورتوا لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

على عكس المتوقع ، بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من قبل مانشستر سيتي الذي حاول استغلال الارتباك الدفاعي في صفوف ضيفه لتسجيل هدف الاطمئنان.

وسنحت الفرصة لأصحاب الأرض اثر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 48 حيث انطلق ساني بالكرة من وسط الملعب حتى وصل إلى منطقة جزاء تشيلسي ومرر الكرة بينية إلى دي بروين المندفع دون رقابة ولكن الحارس كورتوا تصدى لتسديدة مواطنه.

ورد تشيلسي بهجمة سريعة في الدقيقة التالية أنهاها كوستا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت خارج القائم الأيسر.

ودفع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي بلاعبه البرازيلي ويليان في الدقيقة 50 بدلا من بدرو لتنشيط أداء خط الوسط.

واستغل أجويرو خطأ دفاعيا فادحا في تشيلسي وخطف الكرة من أمام كاهيل ثم سددها باتجاه المرمى ولكن كاهيل عاد سريعا ليصحح الخطأ حيث أبعد الكرة من على خط المرمى بعد اجتيازها الحارس كورتوا لترتطم الكرة بالحارس البلجيكي وتخرج إلى ركنية لم تستغل جيدا.

وتجددت الفرصة لمانشستر في الدقيقة 57 اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى وتمريرة عرضية رائعة لعبها نافاس لتصل الكرة إلى دي بروين المندفع دون رقابة حيث سدد الكرة مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى بعدما اجتازت الكرة الحارس ولكن الحظ عاند دي بروين لترتطم الكرة بالعارضة وتضيع الفرصة.

ودفع مانشستر سيتي ثمن هذه الفرص الضائعة غاليا حيث اهتزت شباكه بهدف التعادل في الدقيقة 60 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة لتشيلسي وتمريرة طولية لعبها الأسباني سيسك فابريجاس من وسط الملعب إلى كوستا الذي تسلم الكرة ببراعة في حراسة أوتاميندي ثم تلاعب به قبل أن يسددها في المرمى.

وعاند الحظ مانشستر مجددا في الدقيقة 62 حيث تصدى كورتوا لتسديدة أطلقها أجويرو من وسط منطقة الجزاء.

وكثف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية وواصل الحظ عناده لمانشستر ومنها فرصة ثمينة للفريق تصدى لها دفاع تشيلسي بعد تمريرة من إلكاي جيوندوجان لتتحول إلى هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 60 .

ووصلت الكرة من الهجمة المرتدة السريعة إلى كوستا الذي تقدم بها ثم مررها بينية نموذجية إلى البديل ويليان المندفع بلا أي رقابة ليتقدم بها حتى حدود منطقة الجزاء ويسددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس برافو محرزا هدف التقدم لتشيلسي.

وأجرى الأسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تغييرين تنشيطيين بنزول يايا توريه وكيليتشي إيهياناتشو بدلا من إلكاي جيوندوجان وجون ستونز في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.

وكثف مانشستر سيتي هجومه في الدقائق التالية ولكن الحظ واصل عناده للفريق أمام مرمى تشيلسي.

في المقابل ، استغل هازارد هجمة مرتدة سريعة لتشيلسي في الدقيقة 90 وتمريرة طولية من ماركوس ألونسو لينطلق بالكرة نحو المرمى في حراسة أوتاميندي ويسجل هدف تشيلسي الثالث.

وكاد تشيلسي يهز الشباك بمزيد من الأهداف وسط حالة الارتباك التي سيطرت على لاعبي مانشستر في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوترت أعصاب لاعبي تشيلسي في نهاية اللقاء مما أسفر عن تدخل عنيف من أجويرو على ساق ديفيد لويز ليطرد اللاعب في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مع بداية مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين أسفرت أيضا عن طرد فيرناندينيو بسبب الاعتداء على فابريجاس لينهي مانشستر اللقاء بتسعة لاعبين فقط.

وقفز أرسنال إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف تشيلسي المتصدر بعد أن حقق انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على ويستهام 5 / 1 .

وأنهى أرسنال الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله مسعود أوزيل في الدقيقة 24 .

بعدها شهدت الدقائق ال20 الأخيرة قمة الإثارة حيث أضاف أرسنال أربعة أهداف أخرى سجلها أليكسيس سانشيز (ثلاثة أهداف) في الدقائق 72 و80 و86 وسجل زميله أليكس تشامبرلين هدفا في الدقيقة 84 بينما جاء الهدف الوحيد لويستهام في الدقيقة 83 وكان من نصيب أندي كارول.

وترك سندرلاند قاع جدول المسابقة بفوزه الثمين 2 / 1 على ليستر سيتي حامل اللقب حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر بفرق الأهداف أمام هال سيتي وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي برحلة الدفاع عن لقبه بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم روبرت هوث لاعب ليستر بهدف لسندرلاند عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64 وأضاف جيرمين ديفو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 فيما أحرز الياباني شنجي أوكازاكي هدف حفظ ماء الوجه لليستر في الدقيقة 80 .

وسجل كل من هاري كين وكريستيان إيركسن هدفين ليقودا توتنهام للفوز الكاسح 5 / صفر على سوانسي سيتي حيث رفع توتنهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد سوانسي سيتي عند تسع نقاط ليتراجع إلى المركز العشرين الأخير.

وسجل كين هدفيه في الدقيقتين 39 من ضربة جزاء و49 وأحرز إيركسن هدفيه في الدقيقتين 70 و90 فيما سجل الكوري سون هيونج مين الهدف الآخر لتوتنهام في الدقيقة 45 .

وتغلب ويست بروميتش ألبيون على واتفورد بثلاثة أهداف سجلها جوني إيفانز ووكريس برانت وماتيو فيليبس في الدقائق 16 و34 و90 مقابل هدف سجله كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 60 ليرفع بروميتش ألبيون رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم للمركز السادس فيما تجمد رصيد واتفورد عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت الدقيقة 84 طرد روبرتو بيريرا نجم واتفورد.

وفاز كريستال بالاس على ساوثهمبتون بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كريستيان بنتيكي في الدقيقتين 33 و85 وجيمس تومكينز في الدقيقة 36 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد ساوثهمبتون عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتغلب ستوك سيتي على بيرنلي بهدفين نظيفين أحرزهما جوناثان والترز ومارك مونييسا في الدقيقتين 20 و35 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.