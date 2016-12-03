الريال يعادل برشلونة بفضل رأسية القائد راموس

أنقذ المدافع العملاق سيرخيو راموس فريقه ريال مدريد من تلقي الهزيمة الأولى له في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وقاد الفريق إلى انتزاع التعادل الثمين 1 / 1 مع مضيفه ومنافسه التقليدي برشلونة في الوقت القاتل من مباراتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم الفريقان أداء متوسط المستوى خلال المباراة، وإن تحسن أداء برشلونة نسبيا في الشوط الثاني، ليتقدم بهدف سجله لويس سواريز بضربة رأس في الدقيقة 53 قبل أن يعادل راموس الكفة بضربة رأس أخرى في الدقيقة 90 .

والهدف هو الأول لسواريز في مباريات الكلاسيكو، كما أنه التاسع له في مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه لم يكن كافيا لحسم الكلاسيكو لصالح فريقه، حيث سجل راموس هدف التعادل في الوقت القاتل.

ورفع الريال رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة ليحافظ على فارق الست نقاط التي تفصله عن برشلونة الذي انفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط أمام إشبيلية.