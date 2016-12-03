الفتح يحقق انتصاره الأول على حساب الوحدة

حقق الفتح أول انتصار له هذا الموسم بعد فوزه الكبير على ضيفه الوحدة 4-2 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفشل الفتح بطل الدوري موسم 2012-2013 في تحقيق أي انتصار خلال العشر مراحل الماضية بعدما اكتفى بخمس تعادلات أبقته في ذيل الترتيب برصيد 5 نقاط.

وفي المقابل واصل الوحدة إهداره للنقاط بعدما ابتعد عن نغمة الانتصارات واكتفى بنقطة وحيدة في المراحل الأربع الماضية بخسارته أمام الأهلي والخليج والفتح وتعادله أمام الشباب سلبياً.

وانتظر الفتح 9 دقائق فقط حتى تمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه البرتغالي لويس ليال الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ناثان جونيور وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وحاول الوحدة العودة إلا أنه نجح بعد مرور 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني حينما حول مهاجمه مختار فلاتة عرضية زميله مهند الفاسي بكرة مقصية في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 57 تمكن لاعب الوحدة معتز الموسى من ترجيح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالله الشامخ وحولها برأسه في شباك حارس الفتح عبدالله العويشير.

وفي النصف ساعة الأخيرة انتفض الفتح وسيطر على المباراة وعند الدقيقة 65 تمكن مدافعه علي البليهي من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل عرضية زميله البرتغالي أوكرا بقدمه في شباك حارس الوحدة عبدالله العراف.

وواصل الفتح هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 75 بعدما حول عرضية زميله البرتغالي أوكرا بقدمه في شباك الوحدة.

ولم يتوقف هجوم الفتح على مرمى الوحدة وتمكن لاعبه البرتغالي أوكرا من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه عرضية متقنة من البرازيلي ناثان جونيور ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 8 نقاط في المركز 13 مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الخليج متذيل الترتيب والقادسية صاحب المركز 12، وبقي الوحدة على رصيده السابق 10 نقاط في المركز التاسع مؤقتاً.