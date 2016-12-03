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"الدعاية" تحجب العابد.. والزوري يعود للتدريبات

المصدر: العربية.نت
الزوري أجرى عملية جراحية
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شارك اللاعب عبد الله الزوري، ظهير أيسر الهلال، في التدريبات الجماعية لفريقه يوم السبت، لأول مرة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة التي كان يعاني منها، بحسب ما نشره المركز الإعلامي الأزرق يوم السبت.

وكان الزوري قد تعرض لإصابة في مفصل القدم، ويغيب عن الملاعب منذ شهر يوليو الماضي.

وسيبدأ الزوري في دخول التدريبات الجماعية، اعتباراً من اليوم بشكل تدريجي، حتى يكون جاهزاً تماماً للمشاركة في المباريات.

على صعيد آخر، لم يشارك اللاعب نواف العابد في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، بعد حصوله على إذن مسبق من إدارة الفريق لارتباطه بتصوير إعلان دعائي.

كلمات دالّة

#الهلال, #الزوري, #العابد

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