روزبرغ يعلن اعتزاله: المهمة أُنجزت

أعلن سائق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ خلال احتفال في فيينا، الجمعة، لتسلم جائزة بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، أنه "أنجز المهمة" في عالم السرعة، وذلك بعد ساعات من إعلانه الاعتزال.

وقال السائق البالغ 31 عاما "بالنسبة الي، لقد أنجزت المهمة"، وذلك خلال الاحتفال الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وأضاف "انا فخور جدا لكوني هنا. كانت فترة عصيبة إلا أنها كانت حلم الطفولة. عندما رأيت هذه الجائزة للمرة الأولى اليوم، سارعت للبحث عن اسم والدي" كيكو روزبرغ الذي أحرزها في العام 1982.

وتابع "إنه لأمر مميز وعاطفي أن أتشارك واياه ما حققه قبل 34 عاما".

وقال "عندما كنت في السادسة من العمر، كنت ارغب في أن أكون بطلا للعالم، وحققت ذلك. الآن ثمة أمور أخرى، العائلة اولا، ترقب ما يخبئه المستقبل، واتباع ما يقوله القلب".

وحيا روزبرغ زميله في "مرسيدس" ومنافسه على البطولة البريطاني لويس هاميلتون، حامل اللقب للموسمين الماضيين، مشيرا الى انه في حال لم يفز هذه السنة، كان سيستمر في المنافسة السنة المقبلة.

وأوضح "لويس كان رائعا، لذا اخذ اللقب منه مميز جدا".

وأحرز روزبرغ لقبه الأول بحلوله ثانيا خلف هاميلتون في السباق الأخير الذي اقيم الأحد على حلبة مرسى ياس في ابوظبي.

وكان روزبرغ اعلن بشكل مفاجئ الجمعة، اعتزاله سباقات الفورمولا واحد، مشيرا الى انه اتخذ هذا القرار غداة احرازه لقب البطولة. وابدى السائق رغبته في تكريس مزيد من الوقت لعائلته.

وخاض روزبرغ سباقه الأول عام 2006، وحقق فوزه الأول عام 2012. واعتزل وفي رصيده 23 فوزا. وهو ثاني سائق ينهي مسيرته بعد احرازه البطولة، بعد الفرنسي ألان بروست (1993).