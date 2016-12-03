نقل جثامين ضحايا الطائرة الكولومبية إلى البرازيل

تم نقل ضحايا حادث تحطم الطائرة الكولومبية، الذي أسفر عن مقتل 71 شخصا هذا الأسبوع إلى البرازيل لإقامة قداس تأبين لهم اليوم السبت.

ونقلت العشرات من سيارات نقل الموتى الجثامين إلى مطار في ميدلين في كولومبيا يوم الجمعة.

ورافق الجثامين ممثلو هيئة الطيران المدني في كولومبيا وجنود وضباط شرطة وعمال الإنقاذ.

ويعتزم نادي كرة القدم البرازيلي شابيكوينسي إقامة قداس تأبين في استاد النادي "أرينا كوندا" اليوم السبت لضحايا حادث تحطم الطائرة الكولومبية.

وسيجري تعزيز سعة مدرجات الملعب البالغة 19 ألف مقعد بـ2000 مقعد على أرض الملعب من أجل القداس.

وكان من بين القتلى الـ71 في الحادث، 19 لاعبا في الفريق الأول .

وتم لف التوابيت بقماش أبيض تم تزينه بالشعار الأخضر للفريق.

كانت طائرة الخطوط الجوية البوليفية (لاميا) التي استأجرها الفريق قد أقلعت مساء الإثنين الماضي، وعلى متنها 77 شخصا قبل تحطمها في منطقة جبلية على بعد أقل من 40 كيلومترا من وجهتها، مطار خوسيه ماريا كوردوفا دي ريونيجرو في مدينة ميديلين بكولومبيا.

وتحطمت الطائرة على ما يبدو لنفاد الوقود منها.

ومن بين القتلى 19 من لاعبي شابيكوينسي، و24 من مسؤولي الفريق ومرافقيهم، و21 صحافيا برازيليا، وسبعة بوليفيين وشخص واحد من باراغواي هم أعضاء طاقم الطائرة.

ونجا ثلاثة لاعبين، واثنان من أفراد الطاقم وصحافي.

ومن لاعبي شابيكوينسي الذين نجوا لا يزال نيتو في حالة حرجة، في حين خضع آلان روشيل لعملية جراحية لإصابة في العمود الفقري، وبترت الساق اليمنى لجاكسون فولمان.

وأتمت البرازيل يوم الجمعة ثلاثة أيام من الحداد الوطني على الضحايا.