هل فقد مورينيو الأمل في تحقيق بطولة الدوري؟

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه ربما لا يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، في الوقت الذي يتخلف فيه بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر بعد أول 13 جولة من الموسم.

وفاز يونايتد مرتين فقط في آخر عشر مباريات خاضها في الدوري وهو يحتل المركز السادس بين فرق البطولة العشرين نتيجة تراجع أداء لاعبيه أمام المرمى.

وقال مورينيو في تصريحات إعلامية "على مستوى الدوري لم نحرز الأهداف التي تتناسب مع أدائنا. ولا شك في أننا نتحسن. نحن نعرف ما نريده وهو التتويج باللقب."

وأضاف المدرب البرتغالي "وربما لن نتمكن من تحقيق ذلك في الموسم الحالي. في كرة القدم لا يمكن الجزم بشيء لكننا قد لا نتمكن من تعويض الفارق الذي ربما أصبح كبيرا جدا."

وعندما تولى المهمة بين الأسلوبين.. وفي هذه الحالة يحتاج المدرب الجديد إلى بعض اللمسات الصغيرة والاستفادة كثيراً مما هو موجود بالفعل.. لكننا حالياً نحاول القيام بشيء مختلف تماماً."

وأشار مورينيو إلى أنه "ربما تمكننا من تحقيق نتائج أفضل لو لم نكن نحاول السير في الاتجاه المعاكس. وأنا هنا لا أتحدث عن النظام الخططي بل أتحدث عن الطريقة التي يريد الفريق اللعب بها وهذا هو أصعب شيء يمكن تغييره في كرة القدم."

وسيستعيد فريق مورينيو جهود لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا ومواطنه مروان فيلايني بعد انتهاء إيقافهما لكن القائد وين روني سيغيب عن مباراة فريقه أمام ايفرتون فريقه السابق غدا الأحد بسبب الإيقاف أيضا.

كما سيعود مورينيو نفسه لقيادة فريقه من على خط التماس بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة.