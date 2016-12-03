التعاون يواصل انتصاراته بفوز ثمين على الخليج

واصل التعاون انطلاقته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم بتغلبه على مضيفه الخليج 1-صفر على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في ختام المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعوض التعاون بدايته السيئة هذا الموسم، بعدما ابتعد عن مناطق الخطر الذي كان قريباً منها طوال المراحل العشر الماضية، إذ رفع رصيده إلى 15 نقطة متقدماً إلى المركز السابع.

وفي المقابل عاد الخليج مرة أخرى إلى دائرة الخسائر التي تركها في المرحلة الماضية بفوزه القاتل على مضيفه الوحدة 2-1، ليتراجع إلى المركز الأخير برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن الفتح والقادسية أصحاب المركزين 12 و13.

ولم تشهد المباراة فرصاً خطيرة كثيرة إذ غلب عليها الحذر الدفاعي من قبل الفريقين خاصة في الشوط الأول الذي كان سلبياً مستوى ونتيجةً.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى التعاون وبدأ بتشكيل الخطورة عن طريق انطلاقات صانع ألعابه السوري جهاد الحسين والمهاجم المغربي منير الحمداوي.

وعند الدقيقة 51 تمكن التعاون من تسجيل هدفه الوحيد في المباراة حينما حول مهاجمه المغربي منير الحمداوي عرضية زميله السوري جهاد الحسين برأسه في شباك حارس الخليج مسلم آل فريج.

وحاول الخليج العودة خاصة في العشر دقائق الأخيرة إلا أن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي التعاون حال دون وصول الخطر إلى مرمى حارسهم فهد الشمري ليعلن بعدها الحكم فهد المرداسي نهاية المباراة بفوز الضيوف 1-صفر.