13 مليون ريال تبقي مهند عسيري مع الأهلي

جددت إدارة أهلي جدة عقد مهاجم الفريق مهند عسيري حتى عام 2020، إثر اجتماع خاص انتهى بتوقيع الشراكة الجديدة بين اللاعب ووكيله عصام العبدلي برفقة رئيس النادي أحمد المرزوقي، ضمن اجتماع خاص داخل المقر الأخضر فور انتهاء الكلاسيكو الإسباني مساء السبت.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "العربية.نت"، فإن عقد عسيري (30 عاما) يمتد لمدة ثلاثة أعوام وبقيمة إجمالية بلغت 12 مليونا و600 ألف ريال سعودي، فيما ستعلن إدارة النادي عن الصفقة رسمياً لوسائل الإعلام الاثنين المقبل قبل مواجهة الرائد الدورية.

من جانبه قال عصام العبدلي في تصريح خاص لـ"العربية.نت" بعد نجاح المفاوضات: "سوف يتم توقيع العقد بعد لحظات، الأمور جرت بسلاسة واحترافية كبيرة مع إدارة النادي الأهلي، التي رغبت في الحفاظ على مهند عسيري والاستفادة من خدماته". وعن قيمة العقد المبرم بين الطرفين، أجاب العبدلي: "قيمة العقد بلغت السقف الأعلى في نظام الاحتراف، مليونين و400 ألف ريال".

وكانت المفاوضات بين الأهلي وعسيري قد تعثرت مؤخرا بعد اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة منتصف يناير المقبل ، حيث طالب رأس الحربة باستلام دفعة كبيرة من عقده الاحترافي الثاني مع الفريق الأخضر.

ويعتبر مراقبون أهلاويون أن الإبقاء على عسيري مسألة مهمة في مسيرة الفريق الذي يحاول الحفاظ على لقب الدوري وكأس الملك، إذ أثبت مهند صاحب القميص (14) مدى براعته التهديفية الموسم الفائت حينما سجل في شباك الهلال والفتح والقادسية أهدافا حاسمة أثناء غياب زميله المحترف عمر السومة، بسبب الإصابة.

يذكر أن مهند عسيري سبق له اللعب في صفوف الوحدة ومن ثم انتقل إلى الشباب في سوق 2013 الشتوي، ومن ثم رحل عن الفريق العاصمي إلى جدة بداية موسم 2014.