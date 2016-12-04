أفرحتنا يا عموري

الشاب اليافع عمر عبد الرحمن (عموري) المتلألئ إبداعاً وخُلقاً وتعاملاً، يحظى بحفاوة فاخرة لدى تتويجه بكأس أفضل لاعب آسيوي في قلب الإمارات العاصمة البراقة أبوظبي.

وعموري الذي هو ميسي الخليج دائماً متألق وحاضر بكفاءة فنية عالية مع منتخب الإمارات ونادي العين منذ بزغ نجمه، من دون أن يتراخى أو يضع نفسه في برج عاجي، بل يزداد ألقاً وتواضعاً وانضباطاً وسلوكاً.

وجاء تتويجه بهذه الجائزة التي يحلم بها كل لاعبي القارة الصفراء إنصافاً له كعاشق لكرة القدم ويؤدي مسؤولياته تجاهها بكفاءة وحرص وإخلاص وتفان، إضافة إلى مسؤولية القيادة فنياً وأخلاقياً.

مثل هذا اللاعب الموهوب المبدع يثير فينا الفرح ويجلب لنا السعادة وهو يتقلد مكافأة العمل الذي قدمه.

عموري تنطبق عليه كل مواصفات وسمات اللاعب القدوة الذي يجعل المنتمي إلى كرة القدم والمحب للرياضة في سعادة تامة.

والأكيد أن فرحة عموري والإماراتيين ونحن معهم لم تكتمل بخسارة لقب دوري أبطال آسيا، وهو ما شدد عليه عموري، لكن هذه الجائزة تعتبر فخراً لكل لاعب وللبلد الذي ينتمي إليه.

وفي هذا المقام أنوه بحرص الاتحاد الإماراتي على استضافة الحفل الآسيوي بدعم مفتوح على جميع الصعد، من الحكومة الإماراتية ضمن برامج الاهتمام بالرياضة والرياضيين وتحفيزهم نحو مستقبل مشرق.

تهانينا للجميع على الصعد كافة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية