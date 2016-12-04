اتفاقية فنية بين اتحاد القدم السعودي ونظيره البلجيكي

يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح الاثنين اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، في مدينة الرياض.

وتطلق اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية دورة Pro المعتمدة من الاتحاد الآسيوي والتي يتم تنظيمها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بحضور العديد من المدربين الوطنيين.

ويأتي على رأس هؤلاء المدربين يوسف الدوسري ومحمد أمين حيدر وسعد الأشهري وخالد العطوي وحسن خليفة ويوسف عنبر وفيصل البدين وسعد الصبحي وعباس مرتضى وخالد الفرحان وصالح المحمدي وخالد محمد وجبير العميري ومشبب عمر الحكيم ومحفوظ حافظ وماجد الطفيل وسعد السبيعي وخالد المهنا ومحمد عبدالله.