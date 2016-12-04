الزمالك يتجاوز الداخلية.. وإصابة تلحق بمهاجمه النيجيري

استعاد الزمالك توازنه وحقق فوزا منطقيا بثلاثية نظيفة على منافسه الداخلية اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة مصر لكرة القدم.



ورفع الزمالك رصيده الى 21 نقطة في المركز السادس، وبقي الداخلية على نقاطه التسع في المركز الرابع عشر.



وأجرى المدير الفني الجديد للزمالك محمد حلمي عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية حيث دفع بالثنائي ستانلي ومايوكا وخلفهما أحمد رفعت، وشارك أسامة إبراهيم ظهيرا أيمن بدلا من حسني فتحي الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية.



جاءت البداية هجومية من الزمالك الذي أهدر أول فرصة حقيقية إثر ركلة حرة نفذها محمود عبد الرزقا "شيكابالا" تقدم لها المدافع العملاق علي جبر واكملها برأسه لكنها ارتدت من القائم الأيمن.



وتابع ستانلي كرة برأسه ين يدي الحارس محمود الغرباوي، ثم أنقذ حسام عبد الجواد مدافع الداخلية هدفا محققا إثر رأسية من مايوكا بعد عرضية من أحمد رفعت بينما كان المرمى خاليا من حارسه.



تواصل ضغط الزمالك وأسفر هدف التقدم في الدقيقة (26) عن طريق نجم الفريق شيكابالا الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء فاستدار وسددها بيسراه في المرمى.



واضاف الزمالك الهدف الثاني (66) عن طريق أحمد رفعت إثر عرضية من شيكابالا قابلها رفعت بيمناه مباشرة في الزاوية البعيدة، ثم نال باسم مرسي ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة نفذها بنفسه مضيفا الهدف الثالث (69).

وغادر ستانلي مصابا في الشوط الثاني بعد تعرضه الى كدمة في قدمه اليمنى.



وانتهى دربي الاسكندرية بين سموحة والاتحاد بالتعادل السلبي، ليبقى سموحة ثالثا ب26 نقطة، والاتحاد ثامنا ب18 نقطة.