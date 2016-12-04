الكويتيون يعلقون آمال الرياضة على مجلس الأمة

بعد ان قالت صناديق الاقتراع كلمتها وافرزت مجلس الأمة الجديد، طالت نسبة التغيير فيه بنسبة 86%، حيث نال الشباب ثلث مقاعده الأمر الذي جعل الأمل يراود الرياضيين مجددا بالتفات السياسيين الى حالهم وينهون مشاكلهم الرياضة المختلفة.

وتعرض الرياضة الكويتية إلى الإيقاف على صعيد الاتحاد الكروي أو اللجنة الأولمبية بسبب تدخلات حكومية أقرت الإحلال والتعيين ضمن تدخل يحظره الفيفا والأولمبية الدولية.

من جانبه ينتظر الجيل الجديد من المشرعين المجلس الجديد الذي قد تكون الرياضة ضمن اولوياتهم لا سيما ان ناخبيهم جلهم من الشباب الذي سعى الى التغيير والإصلاح.

الاستحقاق الأول لمعرفة بوصلة البرلمان الجديد ستكون بعد أسبوع من ادائه القسم، وهو يوم المهلة التي حددتها لجنة المسابقات في الاتحاد الأسيوي للكويت اما رفع الايقاف حتى يعود المنتخب الكروي الى تصفيات كأس آسيا النهائية او الشطب.