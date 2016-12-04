المالية الإسبانية: شكوك حول تهرب رونالدو من "الضرائب"

ذكرت وزارة الخزانة الإسبانية أنها ستقوم "بعمليات تفتيش في الوقت المناسب" لتوضيح الحالة الضريبية للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير زعمت تهرب النجم البرتغالي من تسديد الضرائب.

بحسب المعلومات المنشورة في أكثر من صحيفة أوروبية، الجمعة، وحصلت عليها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، وفي تحقيق مشترك أطلق عليه "فوتبول ليكس" (تسريبات كرة القدم)، يتهم رونالدو بإخفاء "150 مليون يورو في الملاذات الضريبية، من خلال شركات أوف شور تمر في سويسرا والجزر العذراء البريطانية".

وقال وزير الدولة خوسيه انريكي فرنانديز دي مويا السبت لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية: "المعلومات المتوفرة لدى وزارة المالية، تتوافق مع تلك التي جذبت انتباهنا في وسائل الاعلام".

وأضاف: "ما يمكنني قوله إن الإدارة الضريبية محترفة جدا ومن الواضح انها ستقوم بالتحقيقات المناسبة".

وعما إذا كان يجزم بأن رونالدو سيخضع للتحقيق من قبل مصلحة الضراب، اجاب فرنانديز دي مويا: "كما نفعل مع جميع الاسبان".

وبحسب الوثائق المستخدمة من قبل وسائل الإعلام، فإن رونالدو لم يدفع سوى 6ر5 ملايين يورو من الضرائب، أي ما يوازي 4% فقط عن مبلغ 5ر149 مليون يورو لعائدات الرعاية قام بتهريبها الى ملاذات ضريبية في السنوات السبع الماضية.

وفي بيان صادر الجمعة عن"جستيفوت"، شركة جورج منديش وكيل اعمال رونالدو، فقد نفت اي ممارسة جرمية، وقالت ان رونالدو لم يخضع لاجراءات قضائية من قبل لجنة الغش الضريبي.

ومن الأسماء الضالعة ضمن موكلي منديش، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يبدو رونالدو مرشحا قويا لاحراز جائزة افضل لاعب في العالم لعام 2016، علما بان فريقه تعادل السبت مع برشلونة 1-1 في قمة الدوري الاسباني لكرة القدم وبقي متصدرا بفارق 6 نقاط.