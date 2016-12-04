كاشيما يتوج بالدوري الياباني ويتأهل لمونديال الأندية

سيكون أمام كاشيما أنتلرز خمسة أيام فقط للاحتفال بإحراز لقب الدوري الياباني لكرة القدم للمرة الثامنة قبل أن يواجه أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية.

وتوج كاشيما باللقب بشكل غير متوقع، إذ خسر ذهابا 1-صفر، ثم تأخر بهدف في لقاء الإياب أمام أوراوا ريدز أمس السبت.

لكن المهاجم مو كانازاكي سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 79 ليمنح كاشيما لقبه الأول في سبع سنوات، ويستكمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتشارك أيضا أندية ريال مدريد وتشونبوك الكوري الجنوبي وأتليتيكو ناسيونال الكولومبي وكلوب أميركا المكسيكي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في كأس العالم بين 8 و18 من ديسمبر/كانون الأول.

ولن يضطر كاشيما للسفر طويلا، إذ سيلعب مع أوكلاند في مدينة يوكوهاما التي تستضيف مباريات البطولة إلى جانب مدينة أوساكا.

وإذا فاز كاشيما على الفريق النيوزيلندي في الدور التمهيدي سيصبح في طريق مواجهة محتملة مع ريال بطل أوروبا.