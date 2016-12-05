فيصل بن تركي يؤكد: عبدالغني طلب الابتعاد عن النصر

أشار الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، إلى أن قائد الفريق حسين عبد الغني طلب الابتعاد عن النادي حالياً، وهو ما يؤكد صحة الأخبار التي تم تداولها بحصول اللاعب على إجازة مفتوحة.

وقال رئيس النصر في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "حسين طلب أن يبتعد في هذه الفترة لمصلحة النادي، وهو لاعب كبير وابن نادي النصر، وغير صحيح أنه سوف يكون هناك حفل تكريم له".

وحول قرارات الاجتماع الشرفي الأخير: "آراء أعضاء الشرف مهمة وشكلنا لها مكتباً تنفيذياً مع وضع رسوم العضوية الشرفية، هناك أشخاص أكدوا رغبتهم في الدعم وهم محل ثقة. الإدارة بالنهاية لها كامل الحرية في اتخاذ القرارات".

من جانبه قال الرئيس الشرفي الأمير مشعل بن سعود: "النصر في أيادٍ أمينة وهناك دعم مادي قادم، وبعض الأعضاء أكدوا التزامهم بالدفع حسب ما اتفقنا عليه سابقاً".