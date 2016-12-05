الهريفي لإدارة النصر: اجعلوا السهلاوي قائداً للفريق

اقترح فهد الهريفي، لاعب النصر السابق والمنتخب السعودي، تعيين المهاجم محمد السهلاوي قائدا لفريق النصر المرحلة المقبلة إثر ابتعاد القائد الحالي حسين عبد الغني لرغبته الشخصية بحسب ما أعلن لوسائل الإعلام المحلية البارحة.

وقال رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي لـ"قناة العربية" على هامش الاجتماع الشرفي مساء أمس: "لقد طلب حسين عبد الغني الابتعاد عن النادي لفترة مؤقتة من أجل مصلحة الفريق، وسوف يظل لاعبا وقائدا وأحد أساطير الكرة السعودية".

وتسببت المشاكل المتلاحقة بين عبدالغني (39 عاماً) وزملائه في الفريق من جهة، وبين المدرب الكرواتي زوران ماميتش من جهة أخرى، في خلق بيئة غير صحية داخل التدريبات الصفراء، ما نتج عن ابتعاد الظهير قبل ديربي الرياض أمام فريق الشباب الجمعة المقبلة.

من جانبه قال فهد الهريفي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "المفترض أن يرتدي شارة القيادة محمد السهلاوي، إنه لاعب رائع وقديم بالفريق ومنضبط وأخلاقه عالية، بجانب مواصفاته الفنية حيث يلعب في صفوف المنتخب الوطني ويعتبر أحد أبرز النجوم الحاليين".

وأكمل حديثه الهريفي الذي اعتزل الكرة عام 2000: "النصر يجب أن يدعم نجومه الحاليين من ناحية القيادة". وزاد قائلاً: "في حال غياب السهلاوي أو تواجده في دكة البدلاء، فإنني أرشح المدافع عمر هوساوي لقيادة الفريق بسبب ثبات مستواه وانضباطيته وتواجده المؤثر داخل التشكيلة".

ولا يرى فهد الهريفي أية علاقة بين شارة القيادة ومركز اللاعب داخل المعشب الأخضر: "لا يوجد علاقة أن يكون القائد مهاجما أو مدافعا، القيادة تعتمد على تألق اللاعب وقدرته على قيادة زملائه وتحمله المسؤولية بجانب تميزه في شحذ الهمم، بجانب استطاعة اللاعب القائد أن يكون قريبا من زملائه، وإذا انتفت هذه الصفات تصبح القيادة عديمة الفائدة بالنسبة للاعب".

ومنذ انتقال حسين عبد الغني من صفوف نوشاتيل السويسري إلى صفوف النصر في صيف 2009، منحه النصراويون شارة القيادة فيما خاض معه أغلب النزالات المحلية والخارجية، واستطاع صاحب القميص (24) من تحقيق بطولتين دوريتين متتاليتين بجانب كأس ولي العهد.