ماسلو وإدارة باعشن

*إبرهام ماسلو عالم من علماء النفس أميركي الجنسية قدم للعالم نظرية ( هرم ماسلو ) للاحتياجات الأساسية للإنسان، ووضع في منتصف الهرم (الاحتياج للتقدير والاحترام) بمعنى تقدير الذات واحترام الآخرين.. طُبق هرم ماسلو في علم الإدارة وغيرها من العلوم لزيادة إنتاجية العامل وتفاعله مع بيئة العمل.

*الإدارة (علم وفن) متى ما أحسنت إدارة الأندية تطبيقها على أرض الواقع ستكون النتائج مذهلة، وذلك ما فعلته إدارة أحمد مسعود رحمه الله، ثم أكمل المهمة وسار على نفس النهج الرئيس الحالي حاتم باعشن.. كلنا نتذكر ما صرح به أحمد مسعود قبل رحيله عندما قال: روح الاتحاد متى ما عادت سيعود الفريق، فالتقطتها الجماهير وأطلقت #روح_الاتحاد في تويتر.. وتفاعلت إدارة حاتم باعشن مع الهشتاق وطبعته على صدر تشيرتات اللاعبين.

*هذه الأشياء البسيطة في تكاليفها والعظيمة في مضمونها هي من ضمن الأشياء الهامة التي أعادت توهج الفريق، لكن الروح والحماس في الفريق لا يمكن تحفزيهما بهاشتاق في تويتر أو على التشيرت لو لم تكن بيئة النادي مناسبة وتساعد على تفجير كل ما يملكه اللاعبون من طاقات كامنة.. لا يخفى على أي مشجع اتحادي التعامل الأبوي الذي يتعامل به المهندس حاتم باعشن مع اللاعبين، والأجواء الأسرية التي تحيط بالنادي التي انعكست على اللاعبين من خلال مأدبات العشاء الأسبوعية التي يقيمونها بالتناوب فيما بينهم فخلقت أجواء من الود والمحبة بينهم ساعدت في شد أواصر القوة والترابط بين خطوط الفريق داخل الملعب.

*لم يُسقط الرئيس على بعض اللاعبين في تصاريحه، ولم يصدر بيانات ضدهم، ولم يهيج أذرعه الإعلامية عليهم، بل في جميع تصاريحه كان يلتمس العذر لهم إذا ما حصل قصور من بعضهم ويحمل نفسه وإدارته التقصير.. ذلك التعامل الرائع من الإدارة جعل من اللاعبين وحوشا تهابهم الخصوم داخل الميدان، أعاد هيبة الاتحاد المفقودة في موسم هو الأصعب منذ عقد من الزمان، رغم أن الفريق لا يمتلك لاعبين سوبر ستار لكنه يمتلك إدارة تحسن التعامل معهم، ويمتلك الروح، والعزيمة، والإصرار، ومدرب أكثر من رائع اشتغل بالمتاح لديه من إمكانيات ولم يطالب بتغيير جلد الفريق مثلما فعل سيئ الذكر (بيتوركا) وليته نجح !!.

*ولج هدف التعادل للاتفاق في آخر ثواني الشوط الأول مما أحبط لاعبي الاتحاد، وبين الشوطين قال لهم المدرب الرائع سييرا: لقد قدمتم أجمل شوط على الإطلاق وأثق بكم يا (أصدقائي) بأنكم ستسجلون أكثر من هدف في الشوط الثاني، وهو ما كان بالضبط فسجل الفريق ثلاثة أهداف.. أهم ما كان ينقص الفريق الاتحادي في السابق هو الثقة بهم، تقديرهم، واحترامهم وهو ما حرص عليه المدرب وإدارة باعشن بل تفننت في التعامل مع تلك (الحاجات الأساسية) للاعبين.. أعلم أن المال من الحاجيات الأساسية، لكنه ليس كل شيء وإدارة الاتحاد لم تغفل ذلك وتسير بالنادي

وفق إمكانياتها المالية المتاحة دون أن ترهق خزينتها، وتعوض جوانب القصور بحسن التعامل، قيل في الأمثال الحجازية: لاقيني ولا تعشيني.. على فكرة (الصداقة، والعلاقات الأسرية) ذكرها العالم ماسلو في هرمه ووضعها قبل (حاجة التقدير والاحترام) ذلك لمن يستهين بانتشار مثل تلك الأجواء داخل بيئة الفريق والنادي ككل والتي كانت مفقودة قبل حضور إدارة باعشن (المتعلمة) !!.

(ببوز القلم)

*هنالك من يطالب بتغيير بعض اللاعبين الأجانب وإضافة عنصرين محليين على الأقل.. الحقيقة لا أجد مبرراً لذلك فالفريق يسير بشكل تصاعدي مذهل وخطوط الفريق لا ينقصها شيء من حيث التناغم والانسجام، ولا هو بس شغل فشخرة وطناخة كذابة !!.. " دمتم طبيبن "

*خاص بالعربية.نت - رياضة