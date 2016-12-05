بلاتر: خسرت قضيتي لدى المحكمة الدولية

أعلن السويسري، جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أصدره اليوم الاثنين، فشل الاستئناف الذي تقدم به لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد عقوبة إيقافه لمدة ستة أعوام.

وجاء بيان بلاتر قبيل موعد نشر المحكمة لقرارها، والمقرر في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وقال بلاتر في بيانه "علمت بحكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية. لم يكن من الممكن توقع حكم آخر في ظل الطريقة التي تطورت بها القضية. يتعين عليّ تقبل القرار، رغم أن الخضوع له صعب، لأن مبدأ الولاية القضائية، الذي يقضي بالإدانة من قبل جهة الادعاء لم يطبق."

وكان بلاتر (80 عاماً) قد أوقف في العام الماضي لمدة ثمانية أعوام بقرار لجنة القيم بالفيفا، ضمن القضية الخاصة بمبلغ مثير للشبهات قيمته مليونا فرنك سويسري (07ر2 مليون دولار) حوله إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، بداعي أنه نظير عمل أنجزه بلاتيني للفيفا قبلها بتسعة أعوام.

وبعدها قلصت لجنة الاستئناف بالفيفا فترة العقوبة إلى ستة أعوام، ثم تقدم بلاتر بطلب استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، متمسكاً ببراءته من ارتكاب أي مخالفة.