تسويق المدن .. بالكرة

• يقولون أن الفرص لا تأتي مرتين، والحقيقة أنها قد تأتي مرتين وثلاثة وأربعة وقد لا تأتي الأولى من الأساس.. المهم أن تعقد العزم على أن تغتنم أي فرصة حتى لو كنت تظنها سراباً.



• اعتقد جازماً أن الوسط الرياضي أقوى وأسرع ميادين التسويق إذا صادف ذكاء تجار أو نباهة مسؤول.. الرياضة ميدان إعلان ضخم وساحة تسويق واسعة وفضاء شهرةٍ صاخبة.



• كما أن النجم الذكي يستغل "أي" فرصة ليصنع مجداً له ولفريقه.. لابد أن تستغل المدن الفرص للتسويق لنفسها وتقديم شخصيتها للوطن، قبل أن تغادرها الفرصة دون أن تحدد موعد الفرصة القادمة.



• اللاعب يجتهد ويقاتل ويصارع كل الفرص ليحقق هدفاً واحداً في المباراة، فيخطئ كثيراً ويصيب قليلاً فينال ما يتمنى.. بينما تنام بعض المدن عن الفرص التي تتسولها أن تستغلها دون أن تبذل فيها أي جهد..!



• المدن ليست إلا مواطنين، بعضهم مسؤول وبعضهم تاجر وبعضهم مواطن.. وكل هؤلاء يتشاركون في التسويق لمدنهم؛ لكن تكاسل بعضهم يعطل عمل البقية..!



• بعض المدن تبذل كل ما تستطيع للتسويق لنفسها، وتعجز أن تلفت الأنظار.. وبعض المدن تأتيها الفرص إلى بابها لكنها لا تفتح لها رغم أنها تسمع طرق الباب..!



• على سبيل المثال الواقعي.. نادي "الباطن" هو فرصة مدينة حفر الباطن للتسويق لنفسها وتقديمها شخصيتها لكل أطراف الوطن، إذا أراد "أركان" المدينة وهم "المسؤول والتاجر والمواطن"، وحتى الآن لا ترى إلا المواطن البسيط على المدرجات أم المسؤول والتاجر فكأنهما لم يعلما بالفرصة، وربما لم يعلما بدخول فريقهم إلى دوري "جميل" وهذا أمرٌ ليس "جميل"..!



• قبل شهرين قال رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي في حوار صحفي أن النادي يعاني من أزمة مالية قد تعيق مسيرته في "جميل"، وأعلنها صريحة أن النادي لا يجد الدعم إلا من عضو شرفي واحد وطالب البقية بالالتفاف حول فريقهم.. وقبل يومين ذكر "الهويدي" نفس الكلام في حوار تلفزيوني مؤكداً أن نادي "الباطن" خُذِل من أبناء "حفر الباطن" خاصة رجال الأعمال الذين قصروا كثيراً في دعم النادي، آسف لم يقصروا بل لم يقدموا شيئاً، حتى إنهم لم يفكروا بمصالحهم واستغلال وجود النادي في دوري "جميل" لخدمة أعمالهم التجارية..!

*نقلاً عن الرياضي السعودية