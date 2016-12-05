مشعل بن سعود يترأس مجلس النصر التنفيذي

اختار أعضاء شرف نادي النصر السعودي، خلال اجتماعهم اليوم، الأحد، الأمير مشعل بن سعود رئيسًا للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف.

واعتمد أعضاء شرف النصر، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي للهيئة، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": "الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، والأمير فيصل بن تركي نائبًا لرئيس المجلس التفيذي، ومنصور الثواب عضوًا للمجلس التنفيذي وأمينًا لصندوق المجلس، بجانب عضويتي فهد المشيقح، وسلمان القريني ".

وقرر الأعضاء خلال الاجتماع أن تكون رسوم عضوية هيئة أعضاء الشرف مائة ألف ريال سنويًا.