ملتقى المدربين السعوديين.. والاتحاد السعودي!!

يوم السبت الماضي كان يوما مختلفا حيث كان (الملتقى الثاني للمدربين السعوديين) في مدينة الرياض والذي تناول عدة محاور تخص المدرب الوطني وتساهم في تطوره.

¿ بدون شك ان لهذه الملتقيات فوائد عديدة من اهمها التقاء المدربين السعوديين من جميع مناطق المملكة وتبادل الخبرات فيما بينهم بالإضافة للوقوف على كل ما هو جديد في علم التدريب.

¿ المدير الفني للمدربين السعوديين السيد (يان) ومدير التعليم السيد (ساندر) بذلا جهودا كبيرة من خلال اقامة هذه الملتقيات للمساهمة في اعطاء الإضافة للمدربين السعوديين.

¿ وفي المقابل لا يزال المدربون السعوديون ينتظرون (الدعم الأكبر والمساندة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم) من خلال المساهمة في ايجاد فرص عمل لهؤلاء المدربين بالأندية.

¿ هناك اعداد كبيرة من المدربين السعوديين يتم تدريبها واعطاؤها التعليم الجيد بالتدريب ويحصلون على شهادات آسيوية معتمدة ولكن ما يعانونه أن فرص العمل بالأندية قليلة جدا.

¿ من خلال الملتقى تبادل الكثير من المدربين السعوديين فكرة اعطاء الفرصة للمدرب السعودي من قبل الاتحاد السعودي بالعمل على سبيل المثال في دوري (الثانية والثالثة او دوري الأولمبي او الشباب او الناشئين).

¿ بالتأكيد ان الاتحاد السعودي لا يستطيع فرض اي مدرب على أي ناد ولكن باستطاعته تحفيز هذا النادي للتعاقد مع المدرب السعودي الجيد بالمساهمة في تحمل جزء من راتبه.

¿ كمثال ماذا لو ساهم الاتحاد السعودي في دفع مبلغ (خمسة او عشرة آلاف ريال) كجزء من الراتب لكل ناد يتعاقد مع مدرب سعودي في دوري الثانية او الثالثة او دوري الأولمبي.

¿ هذه الفكرة لو تم اقرارها والعمل بها في احد الدوريات المحلية سوف تساهم بشكل كبير في اقبال الأندية بالتعاقد مع الكثير من المدربين (المؤهلين) لأن النادي سوف يدفع مبلغا معقولا للراتب والباقي يتحمله الاتحاد السعودي.

¿ في ظل الوضع الحالي وعدم تدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم لن يجد الكثير من المدربين الفرص للعمل بالأندية لرغبة الكثير من الأندية في التعاقد مع مدربين عرب واجانب.

¿ وحتى نقلل من المدربين العرب او الأجانب بالأندية يجب على الاتحاد السعودي ان يبادر في طلب الشهادات التدريبية لهؤلاء المدربين والتصديق عليها ومنع اي مدرب من التنقل من ناد الى آخر في نفس الموسم.

أخيرا...

شكرا للقائمين على ملتقى المدربين السعوديين الثاني وكلنا أمل ان يتدخل الاتحاد السعودي ويساهم في دعم المدرب الوطني من خلال ايجاد فرص عمل له بالأندية.

*نقلاً عن اليوم السعودية