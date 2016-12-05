ويليان لـ"العربية": سنحقق المجد مع كونتي

أكد البرازيلي ويليان، لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي، قدرة فريقه على تحقيق الألقاب لا سيما بعد تعاقد الإدارة مع المدرب الإيطالي كونتي، فيما أكد أن أفضل لحظاته حينما ارتدى القميص الأزرق وحقق معه بطولة الدوري فيما يأمل بتحقيق إنجاز مع منتخب بلاده.



وقال ويليان عن توقعاته لهذا الموسم: "ما أتوقعه بالتأكيد هو إحراز الألقاب.. وأعتقد أن الطريقة التي بدأنا بها هذا الموسم تمنحنا فرصة كبيرة للفوز ببعض الألقاب. انه مدرب فذ ونتوقع منه الكثير في النادي, لقد كان الموسم الماضي سيئا علينا ولكننا جميعا هنا نعقد الكثير من الامال بحصد الالقاب على كونتي.آمل أن نحقق ذلك".



وعن صعوبة الموسم بتواجد كونتي وكلوب ومورينيو وغوارديولا: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز كان دائما صعبا, بحيث تزداد صعوبة تسجيل الأهداف في هذا الدوري عاما بعد عام ..وبالتأكيد جميع الأندية تواجه هذه الصعوبة, فاذا نظرتِ جيدا ترين لاعبين من افضل الهدافين واقوى اللاعبين حول العالم, وايضا افضل لاعبي الوسط وصناع اللعب, ولكن عدد الاهداف لا يزداد بنفس النسبة. كل فريق لديه لاعبون ومدربون ممتازون، وهو أمر إيجابي لفريقنا وللدوري الانجليزي الممتاز. آمل أن يحتفظ فريقنا بقوته هذا الموسم".



وحول إخبار كونتي الإدارة بضرورة الحفاظ على الفريق وشراء لاعبين جدد: "أعتقد أننا استطعنا الفوز بالبطولة قبل عامين بنفس تشكيلة الفريق. وانضمام لاعبين جدد الى النادي هو بالطبع أمر إيجابي لأن هؤلاء اللاعبين يساعدون الفريق الذي يستفيد حاليا من قدوم المدرب كونتي الذي أحرز البطولة مع فريقه العام الماضي. نحن على ما نحن واتفقنا مع لاعبين جدد ام لا فان ذل لا يغير بتصميمنا وقدرتنا على حصد الالقاب, بدايتنا جيدة وهذا ما سيكون عليه مستوانا طيلة الموسم، لدينا فريقا كبيرا وإذا اعتمدنا طريقة موحدة في اللعب وسعينا للفوز طوال الموسم أعتقد أننا نستطيع الفوز بالبطولات".



وعن أفضل لحظة في مسيرته الرياضية: "أعتقد أن افضل اللحظات كانت انضمامي الى نادي تشيلسي قبل سنتين, فقد كانت لحظات لا تنسى , وفوز النادي بالدوري الانجليزي الممتاز الموسم ما قبل الماضي واختياري كأفضل لاعب في الموسم الماضي’, كلها لحظات لا تنسى في مسيرتي ومن الجيد ان تتوج مجهوداتك في نهاية الموسم, وتعرفين ان كل ما تعبت من اجله يتم تقديره.. هذه افضل اللحظات وآمل ان أتطور اكثر فأكثر واحقق في هذا الموسم اكثر مما انجزته في الموسم الماضي".



وعن اللحظة الأسوأ: "لا اعتقد أنني مررت بأسواء اللحظات خلال مشواري والحمد لله. أنا أسعى دوما لتحسين أدائي, واذا انتهى هذا الطموح من داخلي ساكون انتهيت كلاعب محترف, انا احب دائما العمل والتركيز على ما اقوم به, لذلك ارى انني اتحسن كثيرا وأفوز كل عام بالألقاب كما أتوقع إنجاز المزيد وفوز فريقي تشيلسي بالمزيد من الألقاب".

وعن هواياته ونشاطه خارج الملعب: "هواياتي البقاء في المنزل أو التسوق أو تناول وجبة العشاء خارج البيت. احيانا اقضي بعض الوقت مع اصدقائي في النادي, اوسكار وهازارد, معظم الوقت اذهب الى التسوق, ليس لدي اي هواية اخرى غير كرة القدم, فهي حياتي".



وعن أصعب لاعب قابله في مسيرته: "أعتقد أنه ميسي.. حدث ذلك منذ فترة طويلة، قبل نحو 6 سنوات على ما اعتقد، عندما كنت العب مع نادي شاختار دونيتسك, هو لاعب سريع وتحركاته لا يمكن التوقع بها, لقد عانيت كثيرا عندما لعب ضده انذاك, منذ ست سنوات كانت الامور مختلفة’ الان لا ادري كيف ستكون الامور لو لعب ضده مرة اخرى, الان ازدادت ثقتي بنفسي واصبحت افضل من ذي قبل, وتعلمت الكثير وتطورت عما كنت عليه في شاختار".

