أقل من 24 ساعة الفارق الزمني بين كلاسيكو الأرض الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد، وبين كلاسيكو الإمارات الذي جمع بين العين والوصل في قمة منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وعلى الرغم من الفوارق الشاسعة بين القمتين، إلا أن ما قدمه الزعيم العيناوي والإمبراطور الوصلاوي يستحقان عليه الإشادة، أما التحية الحقيقية فيستحقها جماهير الناديين اللذين أشعلا المدرجات ونقلا الإثارة إلي المستطيل الأخضر، ومعها شعر كل من تابع تلك القمة بأنه حان موعد البداية الحقيقية لدورينا.

كثيرون راهنوا على عدم إمكانية العين على الصمود، وعلى قدرته على المنافسة محلياً، واعتمدوا في أحكامهم على الإنهاك البدني والإحباط المعنوي للاعبين، بعد ضياع اللقب الآسيوي، فإذا بالرد العيناوي يأتي سريعاً وعلى حساب الفريق المتصدر، عندما أوقف الإمبراطور، وأهدى الصدارة لفريق الجزيرة الذي انفرد بالقمة بفارق مريح، في الوقت الذي ارتقى فيه الفريق العيناوي للمركز الثالث مع ثلاث مباريات مؤجلة، من شأنها أن تقلب موازين الصدارة في دورينا.

الفوز على المتصدر في هذا المرحلة رسالة أراد أن يوصلها الفريق العيناوي لكل من يعنيه الأمر، يقول فيها إن العين قادم يا دورينا.

كلمة أخيرة:

الجماهير الوصلاوية ودموع كايو بعد الخسارة أمام العين، كلمة السر في نجاحات الإمبراطور الوصلاوي هذا الموسم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية