المحظوظ روشيل غير مقعده فنجا من حادث الطائرة الكولومبية

نشر موقع "أو جلوبو" على الإنترنت تفاصيل جديدة عن الحادثة الجوية، التي تعرض لها نادي تشابيكوينسي البرازيلي في الأسبوع الماضي في كولومبيا، كشف من خلالها أن اللاعب آلان روشيل نجا من الحادث، بسبب تغييره لمقعده داخل الطائرة المنكوبة.

وكان روشيل أحد الناجين الستة من الطائرة، التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي لكرة القدم، قد تحدث مع أحد أطباء أحد مستشفيات مدينة ميديين الكولومبية وكشف له أنه قام بتغيير مقعده داخل الطائرة أثناء الرحلة.

ويعتبر روشيل هو أول من تم إنقاذه بعد حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة لاميا البوليفية للطيران يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وهي الطائرة، التي كانت تقل لاعبي النادي البرازيلي إلى الأراضي الكولومبية لخوض أول مباراة نهائية لهم في بطولة كأس سودامريكانا.

وتعرض اللاعب البرازيلي27/ عاما/ لكسر في العمود الفقري وإصابة في عضلات البطن، حسبما أفاد موقع "أو جلوبو".

وأشار الموقع البرازيلي إلى أن أربعة برازيليين نجوا من حادث الطائرة يخضعون للعلاج داخل مستشفى سان فيسينتي بمدينة ميديين الكولومبية وأن حالتهم تتحسن بشكل جيد.