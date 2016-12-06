22 مليون ريال ثمن بقاء سالم الدوسري مع الهلال

تنتظر إدارة نادي الهلال السعودي، الرد النهائي حول العرض المقدم إلى لاعب الوسط سالم الدوسري والبالغ 17 مليون ريال لمدة 4 سنوات، وذلك بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة قبل أسبوع وهو ما يجيز له الانتقال إلى فريق آخر نهاية الموسم الجاري.

وبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها "العربية.نت"، فإن سالم الدوسري (25 عاماً)، يرغب بزيادة قيمة أجره السنوي ضمن مبلغ يتراوح بين 5 ملايين ونصف المليون إلى 6 ملايين ريال عن العام الواحد، دون وجود اعتراض من قبل اللاعب على مدة العقد.

ويرغب سالم الدوسري من الهلاليين تعويضه بعقد جديد مجزٍ بعدما أقنعته الإدارة السابقة بتوقيع أول عقد احترافي مقابل مليون ريال عن العام الواحد.

ومن المتوقع أن تتلقى إدارة الهلال مطلع الأسبوع المقبل، الرد النهائي من الدوسري ووكيل أعماله فهر الطيب، فيما سوف يطلب الأخير من مسؤول الاحتراف بالهلال تركي المسند، الاجتماع مجدداً مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد من أجل تحسين البنود المالية وإعادة النظر فيها.

من جانبه تلقى الطيب وكيل اللاعب اتصالات شرفية أهلاوية – اتحادية، تستفسر ودياً عن حالة سالم الدوسري، فيما يبدو أن الرغبة لدى صاحب القميص رقم (29) بالبقاء في أسوار أزرق الرياض والعودة مجدداً إلى تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي استعان به كلاعب أساسي مرة واحدة في آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري.

وكانت مسيرة الدوسري الكروية قد بدأت مع أولمبي الهلال عام 2011 برفقة المدرب الألماني ستامب، قبل أن يمنحه الألماني الآخر توماس دول الفرصة مع الفريق الأول، ونظرا لتقديم سالم مستويات متميزة في تلك الفترة، قام الهولندي فرانك رايكارد باستدعائه إلى المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم 2014.