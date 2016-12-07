جولة الأهداف

تميزت الجولة الماضية بالكم التهديفي العالي (٣١ هدفا) الكبار سجلوا نصفها الأهلي ستة والاتحاد أربعة والنصر أربعة والهلال ثلاثة، وتذوق طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، فريقا الفتح والقادسية.

ليس هناك خلاف على الأداء الفني لقائد النصر حسين عبدالغني حتى في ظل التقدم بالعمر فهو يعد من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر ولكن ما يعيب ذلك الأداء برغم من الخبرة الطويلة لحسين عبدالغني السلوكيات في كل موسم منذ سنوات حتى وصل الحال بأن تصل تلك السلوكيات إلى مدرب الفريق وبعض اللاعبين.

المنتظر من حسين عبدالغني التفكير الجدي بكيفية (ختام) مشواره الكروي عبر تحقيق منجز ينهي به مشواره ولكن الذي يحدث خلاف ذلك، فماذا يريد حسين عبدالغني؟

البعض يتساءل عن دور مجلس الإدارة النصراوية مما يحدث خصوصا ان ما يحدث ليس هو الحدث الاول للاعب بل (للقائد) والذي من المفترض ان يقود الفريق خير قيادة، البعض يجد بأن عدم اتخاذ موقف رادع من قبل الادارة النصراوية يمثل ضعفا، واعتقادي الشخصي بان الادارة النصراوية لا ترغب او لا تفضل إسقاط عقوبات على اي لاعب في ظل إدارتها للنادي.

البعض يجزم بان اذا ما تجاوز الهلال الدور الاول متصدرا فان لقب الدوري سيكون هلاليا، أعتقد بأن ذلك مبالغ فيه بشكل كبير فما زال هناك دور ثاني (١٣) مباراة بمجموع (٣٩) نقطة لو خسر (٩) منها قد لا يحقق الدوري.

النصر والاتحاد لن تكون لهما مشاركة آسيوية كما هما الهلال والأهلي مما سيشكل ظروفا مختلفة لا نعلم ما الذي سيحدث فيها قد تنفع وقد تضر ففي الموسم الماضي تخلى الأهلي عن الآسيوية من اجل اللقب.

المثير بان المواسم الست الاخيرة كان التنافس (محصورا) بين فريقين مبكراً اما هذا الموسم فمازال التنافس مفتوحا لأكثر من فريق مما يوحي بان الجولات القادمة ستكون اكثر اثارة ولكني أشك ان تكون بذات الكم التهديفي للجولة (١١) السابقة.

بعض المدربين تشاهد بصمتهم واضحة جدا على الأداء الفني للفريق مدرب الاتحاد اشتغل جيدا على نقاط ضعف الفريق حيث اتفق الجميع منذ مشاركة الاتحاد بدورة تبوك قبل انطلاق الموسم بان الفريق يعاني دفاعياً وعالج المشكلة من خلال الأسلوب الدفاعي الشامل للفريق.

خطورة الاتحاد تتمثل بـ (٢) المميز جدا فهد الأنصاري وصانع اللعب كارلوس فلانوفا وياتي بعدهما التحركات والامكانيات الفردية لفهد المولد وكهربا.بعد تجديد ارضية ملعب الامير فيصل بن فهد ( الملز) نتمنى ان تجدد ارضية إستاد الملك عبدالله (الجوهرة) بنفس العشب في ظل ان ارضية الملعب تفتقد أشعة الشمس في الأجزاء الجانبية بسبب مظلة السقف فبرغم من تغير الارضية الا ان المشكلة ما زالت مستمرة.

*نقلا عن اليوم السعودية