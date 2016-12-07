طفل يسجل هدفًا للاتحاد..

ذوو الاحتياجات الخاصة فئة يتم المتاجرة بها على مستوى العواطف، فإذا أرادت مؤسسة أو أفراد أن يتم (بروزتهم) في إطار جذاب من الإنسانية لجأوا لهذه الفئة (وهات يا صور) وتصريحات ودلق المشاعر (بالكيلو) حتى إذا أُغلقت الفلاشات طوى الواحد منهم (بشته) وانقلب الى أهله مسرورا.

هذا واقع كثير من (المتبروزين) وكما نتذكر هؤلاء الناس فثمة أناس آخرون يصنعون البهجة لهذه الفئة ويؤكدونها فعليا، وما فعله اللاعب الاتحادي محمود كهربا نموذج من تلك النماذج التي قدمت لوحة إنسانية رائعة كان يجب أن تعلق على شاشات الملاعب لكي تدفع كل من يشاهدها لتذكّر أن حوله أناسا نسيهم في دوامة الحياة.

والقصة عندما زار اللاعب كهربا مركز الرعاية المتطورة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة جدة والتقى بمجموعة من أطفال المركز، وكان أحدهم مشجعا للنادي الاتحاد وعاشقا لفنيات اللاعب كهربا ومن شدة حبه للاعب طالبه أن يرافقه، فما كان من اللاعب إلا أن لبى رغبة الطفل ووعده بتسجيل هدف في مباراته القادمة كهدية إرضاء له..

وغادر اللاعب المركز- بعد أن تم أخذ صور للزيارة - ولم ينس وعده، ففي مباراة نادي الاتحاد الأخيرة، نسق اللاعب كهربا مع المركز على ضرورة إحضار الطفل للمباراة، واجتهد اللاعب لكي يفي بوعده للطفل في تسجيل هدفا كهدية، ظلت الهجمات تعانده حتى سنحت فرصة للتسجيل، انطلق على الفور باتجاه الطفل الذي اقتعد المكان الذي هيأته له إدارة الملعب، فصعد كهربا ليعانق الطفل وتصور معه ويمنحه (تيشرت) به صورتهما سويا عندما كان كهربا في زيارة المركز.

ولو كان المتجمهرون في الملعب على علم بهذه القصة لربما هتفوا باسم كهربا إلى أن تنتهي المباراة، وحملوا صورة اللاعب الخلوق الإنساني في المحافل الرياضية المتبقية...ولو علم حكم المباراة بهذه القصة لما وجه إنذارا للاعب كونه خرج من أرضية الملعب..

إن معرفة هذه القصة تجعلنا نفتح الأسئلة عن كثير من تصرفاتنا.. عن تجاهلنا لأناس يحتاجون إلينا ليس شرطا أن يكونوا أهلا أو أصدقاء، فهناك فئات متعددة بحاجة للالتفات الإنساني الذي جف أو تصحر في رعاية المسنين أو من أدمن النوم في المستشفيات أو في السجون أو بين فئات الاحتياجات الخاصة...أماكن كثيرة تحتاج إلى ممشانا إليهم..فهل تكون قصة اللاعب كهربا نموذجا لأن نلتفت إلى تصحر إنسانيتنا؟

*نقلاً عن عكاظ السعودية