العويس + الفرج = الدوري

تقاربت الفرق واحتدم الصراع.. نقاط قليلة تفصل بين الكبار.. قد يكون دوري رجعة الهلال.. أو عودة الاتحاد.. النصر ليس بعيداً ينتظر الفرصة لخطف اللقب كما فعل قبل موسمين.. أما الأهلي فستبقى حظوظه حتى آخر الجولات.. فهو حامل اللقب وإذا عاد لوضعه الطبيعي ستعود الانتصارات.

وسط هذا التنافس الشرس ترتفع أهمية الانتقالات الشتوية.. فكل فريق لديه مشاكله الفنية التي تحتاج لحل ولكن القدرة المالية قد تقف عائقاً لأي استقطاب.. يبقى الهلال في الوقت الحاضر قادراً على تحمل الجفاف المالي والدخول بقلب قوي في نافذة الانتقالات.

لا يحتاج الهلال للكثير من الصفقات إضافة لاعب أو لاعبين قد تعني الفوز باللقب.. هذه طبيعة الانتقالات الشتوية.. فالهلال بحاجة لحارس.. رغم أن المعيوف مجتهد ويقدم مستويات مقبولة ولكن دخول العويس في الفترة الحرة مغرٍ للهلال الذي عانى من صداع الحراسة منذ اعتزل الدعيع.. العويس فرصة الهلال لسد تلك الثغرة لسنوات قادمة.. قد لا يستفيد الهلال من اللاعب هذا الموسم ولكنه أيضاً قادر على التفاهم من الشباب على الفترة المتبقية والحصول على اللاعب مبكراً.

الصفقة الثانية وهي داخلية بامتياز.. فسلمان الفرج هو الآخر على أبواب الفترة الحرة.. تجديد التعاقد معه سيساعد الهلال واللاعب على تحقيق النتائج التي ينتظرها جمهور الهلال منذ سنوات.. فسلمان أصبح اليوم أهم لاعب هلالي.. ولا أجد الهلال قادراً على تحقيق الدوري دون سلمان.. لتعرفوا قيمة سلمان في الملعب انظروا لتأثير غيابه.. في كل مباراة يغيب يعاني الهلال.. خسر أمام الاتفاق في غياب سلمان وخسر كذلك أمام الاتحاد.. وعاني أمام الفتح والرائد وغيرها.

أيضاً الهلال بحاجة لرأس حربة.. فليو رغم أنه مجتهد ويسجل إلا أن الهلال بحاجة للاعب أجنبي في خط الهجوم في الانتقالات الشتوية.. يحتاج للاعب سريع متمكن بالرأس.. لاعب قادر على خلق الفرص لنفسه وليس فقط انتظار الكرات الجاهزة.

إذا ما استطاع الهلال استغلال الانتقالات الشتوية بشكل جيد فسيكون الدوري في متناول يده.. فهو المتصدر وهو أيضاً الأفضل فنياً.. كما أن دفاعه ووسطه الأفضل منذ سنوات.. تبقى فقط لمسات بسيطة ويكتمل الفريق.. نافذة الشتاء يمكن أن تكون ممر الهلال لبطولة الدوري هذا الموسم خاصة بعد التعاقد مع رامون دياز المدرب الأفضل للهلال منذ رحيل إيريك جيريتس.

*نقلاً عن الرياضية السعودية