ثقافة الفوز والخسارة

نقضاء ثمانية أعوام على تعاطينا مع الاحتراف في مجال كرة القدم، لا يعني أبداً أن منظومتنا الكروية أصبحت مكتملة أو اقتربت من مرحلة النضوج، بدليل أن النتائج الوقتية هي التي تتحكم في انفعالاتنا وردود أفعالنا، ولن نبالغ عندما نقول إن بعض إدارات أنديتنا عرضة لآراء الجماهير، فهي التي تتحكم في مصيرها ومصير المدربين واللاعبين كذلك، ولدينا من الأمثلة من ذلك النوع الكثير وساحتنا الكروية تزخر بالإدارات المقالة والمدربين المقالين بسبب الضغوط الجماهيرية التي تشكلها خسارة مباراة أو ضياع بطولة.

إن ما حدث لفريق الشباب في الأسبوع الماضي عندما خسر أمام الجزيرة بسبعة أهداف وذات الأمر سبق أن تعرض له فريق الشارقة قبل أسابيع عدة أمام الوحدة، أثار حالة من الاستياء الكبير في أوساط جماهير تلك الأندية، وهذا وضع طبيعي فالخسارة تبقى مقبولة طالما أنها في إطارها الطبيعي، ولكن عندما تتخطى حدود المنطق تكون مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهنا يجب أن تظهر الحكمة الإدارية في التعامل مع ذلك الظرف الاستثنائي، والمقصود به الخبرة الإدارية في امتصاص الغضب الجماهيري وإخراج الفريق من المعاناة النفسية التي تخلفها الخسائر الثقيلة.

كلمة أخيرة

نعترف أن الجماهير غالباً ما تحكمها العاطفة في مسألة الفوز والخسارة، ومع ذلك فهي تقبل بالخسارة في إطارها المقبول، ولكن هل تملك إدارات الأندية شجاعة الاعتراف بأسباب الخسائر المخزية؟



*نقلا عن الرؤية الاماراتية