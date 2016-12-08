مجلس دبي الرياضي.. اقتراحات ما قبل السوكر!!

يحظى مجلس دبي الرياضي بدور متميز، على صعيد تطوير النشاط الرياضي المحلي والعربي عبر الانفتاح على النشاط العالمي وإمكانية الإفادة من تلك الخبرات والتجارب، بما يتناسب مع إعادة جدولة الواقع الرياضي والكروي الخليجي عامة والإماراتي خاصة، وفقًا لما هو متاح من منشآت وإمكانات وإنجاز وتنمية بشرية متصاعدة، مع دعم حكومي غير محدود، يلبي طموح أفقه التمدد والتطور الكمي والنوعي. بهذا السياق، وكجزء من أجندة مبرمجة، فضلاً عن ستراتيج واضح، أعلن عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب عربي في العالم، التي يقدمها الموقع العربي الأول، ضمن حفل جوائز جلوب سوكر العالمية، المقرر إقامته بدبي يوم 27 ديسمبر الحالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وضمت القائمة الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر الانجليزي، والمصري محمد صلاح جناح روما الايطالي، والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الايطالي. الترشيحات جاءت بناءً على آراء لجنة التحكيم المكونة من عدد من أبرز نجوم وخبراء العالم، منهم الإيطاليون انطونيو كونتي وفابيو كابيلو ومارشيلو ليبي ونيكولا ريتزولي، والبرتغالي لويس فيجو، والإماراتي مهدي علي، إضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم، مع الاعلان عن جوائز متعددة ستعلن حينها.

ليس بعيدًا عن تلك المنهجية، بحث مجلس دبي الرياضي سبل تطوير العمل بأكاديميات الأندية المنضوية تحت مظلة المجلس من خلال القيام بزيارات ميدانية لأكاديميات كرة القدم والألعاب الفردية والجماعية، والاجتماع بالمسؤولين فيها، بخطوة ثابتة ومتابعة دقيقة بواقعية تنفيذية ممنهجة، ذلك ما جاء تاكيده من خلال كلمة مدير قسم الاكاديميات بالمجلس احمد سالم المهري الذي قال: (إن الزيارة استهدفت التواصل مع الأكاديميات ومتابعة ما يتم تنفيذه من برامج والتعرف على التحديات التي تواجهها، والسعي لتوفير كل أسباب النجاح باعتبارها الأساس في عملية التطوير الرياضي).

كمتابع للشأن الرياضي الخليجي وصحفي وإعلامي عربي، يطمح لتكاملية النشاطات العربية من الناحية التنفيذية والاستراتيجية بالشكل الذي يخدم واقعنا، تزامنًا مع أهداف أخرى اخذت بالحسبان من قبيل الاعلام والاعلان والانفتاح والتعاون الدولي... وغيرها من مرسومات مباشرة او غير ذلك ما يهدف المجلس اليه، بما يعد انعكاسًا إيجابيًا لذات المعنى المراد، اقترح ان يكون السوكر العالمي لهذا العام، عرسًا رياضيًا وكرنفالاً عالميًا تتم فيه ترجمت التكريم للحاضر والمستقبل، ولا ننسى الماضي الذي له الفضل، فيما بلغناه من فضل، مما يتطلب إقامة نشاط خيري بين المرشحون للتنافس على الجائزة، مع إمكانية تطعيمهم ببعض نجوم الكرة العربية والخليجية، لإقامة مباراة استعراضية، بشوطين لا تستغرق اكثر من ستين دقيقة أو دون ذلك، يخصص ريع جائزتها لضحايا كارثة الطائرة التي سقطت بكولومبيا وهي تحمل 72 راكبًا، بينهم أعضاء فريق تشابيكوينسي البرازيلي، على ان تتم دعوة ممثل عن كل ضحية مع الناجين... ستكون ضربة معلم على الأرض فضلاً عن تحقيق أهداف سامية، ببعد عالمي إنساني واجتماعي وبالتأكيد رضا الله أولاً وأخيرًا..

*نقلا عن الأيام البحرينية