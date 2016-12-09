ما كان يجب على غوارديولا القيام بالعديد من التغييرات

هل قام غوارديولا بالعديد من التغييرات على فريقه هذا الموسم؟ أعتقد بأنه السؤال الذي يتبادر لكل متابع حقيقي لـ مانشستر سيتي...

وإجابته من المباراة الأخيرة أمام تشيلسي، والتي قام فيها المدرب الإسباني بتغيير 6 لاعبين عن المباراة السابقة، والنتيجة كانت 1-3 لصالح "البلوز"، ليس هذا فقط، لأن غوارديولا قام بالعديد من التغييرات سابقا وفي مباريات مختلفة، وحتى قبل بداية الموسم قام بتغييرات جذرية تقريبا في التشكيلة والتخلي عن مجموعة من اللاعبين وضم آخرين، لا أعتقد بأنه أمر قام به مدرب آخر في الدوري الإنجليزي، والمشكل أن التغييرات واضحة وكثيرة، طبعا هذه التغييرات لا يعرف سرها سوى غوارديولا، وكلنا نثق في كونه مدربا كبيرا ويعرف ما يقوم به، لكن هل هو بالفعل محتاج للقيام بالعديد من التغييرات سواء كل مباراة أو كل مباراتين؟ شخصيا، لا أراه القرار المناسب في الوضعية الحالية، لأن الاستقرار على تشكيلة واحدة كان سيساعده أكثر في أول موسم له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

*نقلا عن الهداف الجزائرية