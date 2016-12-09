مصدر تسويق

توجه الأنظار الليلة إلى استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي لمتابعة لقاء الوحدة والعين ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي لهذا الموسم، ومباراة الفريقين دائماً تحظى بمتابعة محلية وخارجية، لأنها تحمل معها روحاً خاصة تشبه إلى حد ما مباراة فاصلة أو نهائي كأس على الرغم من أن الفائز فيها يحصل على ثلاث نقاط لا أكثر.

يأمل المتابعون أن تكون المباراة كما يتوقعونها مثيرة، حماسية وقوية، لكن هذه الآمال المشروعة ليس بالضرورة أن تكون مطابقة لخطط الفريقين، لأن كلاً منهما يريد النقاط وهذا حق مشروع أيضاً، فالأداء وحده لا يتوج الفرق بالبطولات والألقاب.

يعد لقاء الفريقين مهما كان مستواه الفني من الفعاليات الرياضية التي رفعت مكانة الكرة الإماراتية محلياً وخارجياً وجلبت الأضواء لمسابقاتنا، حتى أصبحت هذه المواجهة مادة ثرية للإعلام.

لقاء العين والوحدة عادة ما يسوِّق نفسه إعلامياً، لكنه لم يُسوَّق بشكل تجاري من قبل لجنة دوري المحترفين، فمثل هذه اللقاءات المثيرة يمكن أن تدر مبالغ إضافية إذا ما تم تسويقها بالشكل الصحيح.

نأمل أن تضع الجهات المسؤولة مثل هذه المباريات في أجندتها وتضع خطة لتسويقها بصورة تنسجم وأهميتها.

لنجعل لقاء البنفسج والعنابي مصدراً من مصادر التسويق.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية