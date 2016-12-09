نجم في ظل كرة اليد..

وانا اترحم على وفاة أخينا العزيز الحكم الدولي والرياضي السابق عيسى سويد الذي لعب دورًا كبيرًا في حياته الرياضية، وبالتحديد في كرة اليد البحرينية وانشطتها ومجالاتها المتعددة، وما قدمه طيلة مشوار زاد على النصف قرن، دعوت الله ان يرحمه بواسع رحمته ولسكينه فسيح جناته.. وانا أقرأ في تاريخ كرة اليد التي عاشرتها لسنوات متعددة تذكرت أخانا العزيز والرياضي الخلوق والمثالي عيسى خميس جمعة ،هذا الرجل مهما تكلمت عنه فلن استطيع ان أفِيَه حقه على الرغم من بداياته الكروية كلاعب في فريق الرفاع الغربي لعدة سنوات، ولعب مع فريق بابكو، بعدها أحب وعشق الغزال الاخضر نادي البحرين وكان من كبار مشجعيه ومتابعيه في الملاعب الكروية.



وفجأة ودون سابق انذار اتجهت انظار بوعبدالله الى كرة اليد ليفرض اسمه بشكل مميز في تاريخها كاداري غيور وعاشق للعبة، وارتبط بجميع عشاقها ومحبيها من مجلس ادارات متعددة الى لاعبين الى جماهير وتم اختياره كاداري في نادي البحرين وبعدها طلبه اتحاد كرة اليد في لجنة المنتخبات فكان عند حسن الظن كشخص محبوب يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير، وظل في منصب مقرر اللجنة عدة سنوات رغم تغيير الادارت وزاد من عمله وعشقه التطوعي ان اختير للعمل في عدة لجان تنظيم للبطولات التي تقام على ارض البحرين الغالية في مختلف الالعاب.



اخي العزيز عيسى.. اسمح لي ان اتحدث عنك وانا اعلم بأنك بعيد عن الأضواء ولا تريد مثل هذا المديح ان يقال عنك، فأنت محب وعاشق لهذا الوطن وقيادته منذ ان عرفناك وليس بمستغرب عليك هذا الولاء والانتماء. لذلك فإنني ومن خلال هذا العمود اترحم على الاخ عيسى سويد وما قدمه لكرة اليد، وادعو المولى عز وجل ان يحفظ عيسى خميس ويعطيه الصحة والعافية ليستمر في صالات كرة اليد التي نذر وقدم لها كل الحب والتقدير، فنال احترام الجميع. تحية تقدير واعتزاز لك لجهودك التي قدمت ولاتزال تواصل العطاء فيها.

*نقلا عن الأيام البحرينية