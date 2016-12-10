الاتحاد يستمر في ملاحقة الهلال برباعية الفيصلي

واصل اتحاد جدة ملاحقته للمتصدر الهلال ونجح بتقليص الفارق معه إلى نقطتين بعد فوزه على مضيفه الفيصلي 4-2 على ستاد الملك سلمان بالمجمعة في ختام المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهجوم مكثف مع انطلاق الشوط الأول ونجحوا بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة حينما تلقى المهاجم البرازيلي لويس غوستافو تمريرة ذكية من زميله عبدالله عواجي ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وواصل الفيصلي هجومه وسنحت لمهاجمه عبدالله عواجي فرصة خطيرة حينما اخترق دفاع الاتحاد وسدد كرةً أرضية إلا أنها كانت ضعيفة وتصدى لها الحارس عساف القرني بسهولة.

وبعد مرور 21 دقيقة سنحت للاتحاد أولى فرصه الحقيقية حينما حول مهاجمه التونسي أحمد العكايشي عرضية زميله فهد المولد بقدمه نحو مرمى الفيصلي إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وكان الفيصلي قريباً من تعزيز تقدمه حينما تلقى مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو تمريرة ذكية من زميله منصور حمزي ليحولها في الشباك الاتحادية إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 26 نجح مهاجم الاتحاد بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة ذكية من خلف المدافعين من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليسددها مباشرة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن هدافه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة لفريقه 38 بعدما أكمل تمريرة زميله التونسي أحمد العكايشي بقدمه في شباك الفيصلي.

وكان التونسي أحمد العكايشي أن يخرج فريقه فائزاً بثلاثة في الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

‬ومع مطلع الشوط الثاني أضطر الكرواتي توميسلاف ايكوفيتش لإجراء أول تبديلاته بإخراج نجم الشوط الأول البرازيلي لويس غوستافو المصاب وإشراك مواطنه ايفرالدو ستوم.

وواصل الاتحاد سيطرته المطلقة وانتظر حتى الدقيقة 63 التي شهدت أول هجماته الخطيرة في الشوط الثاني حينما تلقى المصري كهربا كرةً عرضية متقنة من زميله التشيلي فيلانويفا ليحول الكرة بقدمه إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

وعند الدقيقة 65 تمكن التونسي أحمد العكايشي من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد أمام المرمى الخالي ليضع الكرة بسهولة في شباك الفيصلي.

ونجح الفيصلي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 71 عن طريق لاعبه الأرجنتيني غونزالو كابريرا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالتشيلي فيلانويفا لاعب الاتحاد وتدخل شباك الحارس عساف القرني.

وكاد البرازيلي ايفرالدو ستوم أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس عساف القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق اختتم الكويتي فهد الأنصاري أهداف الاتحاد بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 9 نقاط في المركز 13 وبفارق نقطة عن الفتح متذيل الترتيب.

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