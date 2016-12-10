البرتغالي جوزيه مورينيو يشعر بـ"الظلم"

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه ليس من العدل أن يتفوق على فريقه منافسون "أقل في المستوى" في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتعادل يونايتد ست مرات في 14 جولة بالدوري ليحتل المركز السادس وسيستضيف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس غدا الأحد.



ويتأخر يونايتد عن تشيلسي المتصدر الحالي والفريق السابق لمورينيو بفارق 13 نقطة.



وقال المدرب البرتغالي لمحطة سكاي سبورتس يوم الجمعة "أعتقد أن هذا ليس عادلا. كان يجب أن نحصل على نقاط أكثر مما نملك الآن لأنه عند النظر إلى الجدول قد تعتقد أن فرقا أخرى أفضل منا وهذا ليس صحيحا في رأيي."



وأضاف "كنا نستحق الفوز في مباريات عديدة انتهت بالتعادل. إن كان بالإمكان تحويل هذه المباريات إلى انتصارات لاقتربنا أكثر من القمة."



وتابع "أنا محبط قليلا لأنني شاهدت فرقا في الدوري الممتاز لا تقارن بنا في جودة الأداء لكنها تملك نقاطا أكثر منا."



وشدد مورينيو - الفائز بالدوري الانجليزي ثلاث مرات في فترتين مع تشيلسي والمتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو في 2004 ومع انترناسيونالي في 2010 - على أنه يحافظ على أسلوب يونايتد الهجومي.



وأوضح "نحن فريق لا يدافع وينتظر خطأ المنافس. أعرف كيفية بناء الفرق وفعلت هذا من قبل.



"جماهير يونايتد والإدارة لا تريد هذا (الدفاع) ولا أريده في مشروعي لذا نمضي في اتجاه مختلف ولن نحدث تغييرا في النهج.



"أنا معتاد على نتائج مختلفة وعلى شكل مختلف..فريق يسجل هدفا ولا يستقبل أهدافا ويتمتع بكفاءة شديدة وليس بحاجة للاستحواذ كثيرا على الكرة لصناعة فرص للتسجيل."