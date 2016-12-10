الخليج يهزم الفتح برباعية مثيرة

اقتنص الخليج ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الفتح 4-2 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة مثيرة للغاية بعدما شهدت ثلاث بطاقات حمراء وثلاث ركلات جزاء، إذ حصل الخليج على ركلتي جزاء وبطاقتين حمراوين للاعبيه شافي الدوسري وعلي لجامي، في حين حصل الفتح على ركلة جزاء وطُرد لاعبه حمد الحمد.

وبدأت المباراة بهجوم للفتح على مرمى الخليج وكان قريباً من افتتاح التسجيل في وقت مبكر عن طريق لاعبه البرتغالي لويس ليال الذي أضاع هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله توفيق بوحيمد أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الفتح هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ناثان جونيور الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجانب القائم الأيمن للحارس مسلم آل فريج.

وبعد مرور نصف ساعة تحولت السيطرة من الفتح إلى الخليج الذي سنحت له أول فرصة بعدما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 35 ليتقدم لها الهندوراسي ألكسندر لوبيز الذي سددها لتجد الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها لتعود إلى المهاجم البرازيلي جاديسون سانتوس الذي وضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 38 نجح السنغالي أداما فرانسوا مدافع الخليج بتسجيل الهدف الثاني بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء عائدة من الدفاع الفتحاوي ليسددها في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وفي الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض نحو مرمى ضيفهم في بحثٍ عن هدف تقليص الفارق وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي ناثان جونيور الذي حول عرضية زميله توفيق بوحيمد برأسه إلا أن الحارس مسلم آل فريج تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 50 اضطر الخليج إلى اللعب بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة في وجه لاعبه شافي الدوسري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحاول التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح تنشيط خط وسطه حينما دفع باللاعب حمد الحمد بديلاً للاعب عبدالله العمار.

وواصل الفتح هجومه وتمكن لاعبه البرتغالي أوكرا من تسجيل هدف تقايص الفارق عند الدقيقة 62 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 67 تساوت كفة الفريقان بعدما أشهر الحكم تركي الخضير البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح حمد الحمد لكثرة اعتراضاته وبعد دخوله بست دقائق فقط.

ونجح الخليج باقتناص الهدف الثالث عند الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء نفذها مدافعه علي لجامي وتسبب بها لاعبه طلال مجرشي.

وعند الدقيقة 89 تمكن الفتح من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه حمد الجهيم وتسبب بها لاعبه محمد الفهيد.

وعند الدقيقة 90 تواصلت اثارة المباراة بعدما أشهر حكم المباراة تركي الخضير البطاقة الحمراء في وجه مدافع الخليج علي لجامي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الوقت بدل الضائع استغل الخليج اندفاع لاعبي الفتح نحو مرماهم ونجحوا بتسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه البديل محمد المطوع الذي أكمل تمريرة زميله الهندوراسي ألكسندر لوبيز في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الخليج إلى 11 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الأخير.