الدوري الإنكليزي: ليستر يهزم السيتي وآرسنال يتصدر

استعاد المهاجم الإنجليزي الدولي جيمي فاردي ذاكرة التهديف وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ليستر سيتي إلى التخلص من دوامة النتائج السلبية بفوز ثمين ومفاجئ 4 / 2 على مانشستر سيتي اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب أرسنال تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 / 1 على ستوك سيتي في نفس المرحلة التي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز واتفورد على إيفرتون 3 / 2 .

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس المرحلة ، فاز بيرنلي على بورنموث 3 / 2 وسوانسي سيتي على سندرلاند 3 / صفر وتعادل هال سيتي مع كريستال بالاس 3 / 3 .

وفاجأ ليستر سيتي ضيفه بأداء رائع في الشوط الأول هو الأفضل لليستر في رحلة الدفاع عن لقبه بالموسم الحالي حيث قدم الفريق أداء يقترب كثيرا من مستوى العروض التي أحرز من خلالها لقبه الأول في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

ولقن ليستر سيتي ضيفه درسا قاسيا وانتزع فوزا غاليا هو الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة وهو الرابع له مقابل أربعة تعادلات وسبع هزائم في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وقدم ليستر عروضا متواضعة ونتائج هزيلة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري المحلي منذ بداية الموسم الحالي لكنه ظهر بشكل مغاير في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا حيث تصدر مجموعته وتأهل لدور الستة عشر بالبطولة وإن اختتم مسيرته في الدور الأول بهزيمة قاسية صفر / 5 أمام مضيفه بورتو البرتغالي يوم الأربعاء الماضي في ظل حصول عدد من اللاعبين على راحة استعدادا لمباراة اليوم.

وألقى ليستر بالهزيمة الأوروبية القاسية خلف ظهره وقدم عرضا قويا اليوم وترجمه إلى فوز ثمين رفع به رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 30 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول ليتوقف مانشستر سيتي مؤقتا عن مطاردة أرسنال وتشيلسي اللذين يقتسمان صدارة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة لكل منهما.

وحسم ليستر المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة أحرزها فاردي في الدقيقتين الثالثة و20 وآندي كينج في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني ، أطلق فاردي رصاصة الرحمة على الضيوف وسجل الهدف الثالث (هاتريك) له وهو الرابع لليستر في الدقيقة 78 قبل أن يحرز ألكسندر كولاروف الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 82 ثم صنع كولاروف الهدف الثاني لفريقه والذي سجله البديل مانويل نوليتو في الدقيقة 90 .

وكان ليستر تعادل سلبيا مع مانشستر سيتي على هذا الملعب في الدور الأول للمسابقة بالموسم الماضي قبل أن يتغلب على مانشستر سيتي 3 / 1 في عقر داره بالدور الثاني للمسابقة ليكون الانتصار اليوم هو الثاني على التوالي لليستر في مواجهاته مع مانشستر سيتي.

وكسر فاردي صيامه عن التهديف ، والذي دام لثلاثة شهور ، ورفع رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري هذا الموسم علما بأنه أنهى الموسم الماضي برصيد 24 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة وبفارق هدف واحد خلف هاري كين هداف المسابقة.

وكان ثاني الهدفين السابقين لفاردي مع ليستر في الموسم الحالي عندما خسر الفريق 1 / 4 أمام مضيفه ليفربول في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي بالمرحلة الرابعة من المسابقة.

ولعب الجزائريان إسلام سليماني ورياض محرز دورا كبيرا في تحقيق هذا الفوز بمباراة اليوم حيث صنع سليماني الهدفين الأول والثاني وصنع محرز الهدف الثالث.

ولم يمنح ليستر ضيفه أي فرصة للدخول في أجواء المباراة حيث سجل جيمي فاردي هدف التقدم لأصحاب الأرض مع بداية الدقيقة الثالثة في المباراة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة وتمريرة بينية متقنة من الجزائري إسلام سليماني ليسيطر فاردي على الكرة ويتقدم بها قليلا في حراسة الدفاع ويسددها بشكل رائع في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس إلى داخل المرمى.

ولم يمهل ليستر ضيفه أي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتعديل صفوفه حيث سجل آندي كينج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الخامسة.

وترك سليماني بصمته في هذا الهدف أيضا حيث وصلت الكرة إليه داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ليمررها إلى زميله آندي كينج خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة ويسددها كينج في الزاوية العليا للمرمى على يمين حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو الذي فشل في إبعاد الكرة.

وحاول مانشستر الرد في الدقائق التالية ولكن هجمات ليستر ظلت هي الأكثر خطورة وكاد سليماني يحرز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 12 عندما وصلت إليه الكرة أمام المرمى لكنه سددها عاليا تحت ضغط الدفاع.

واستغل البلجيكي كيفن دي بروين هجمة مرتدة سريعة للضيوف في الدقيقة 15 وانطلق بالكرة في الناحية اليسرى ثم تلاعب بدفاع ليستر على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لكنها مرت خارج المرمى دون أن يلحق بها كيليتشي إيهياناتشو مهاجم مانشستر والذي كان في وضع التسلل.

ولم يتأخر ليستر كثيرا في تأكيد تفوقه حيث جاء الهدف الثالث بتوقيع فاردي في الدقيقة 20 .

واستغل سليماني هجمة مرتدة سريعة لفريقه ومرر الكرة طولية عالية من وسط الملعب لتصل إلى مواطنه رياض محرز المندفع في الناحية اليمنى والذي هيأها بلمسة سحرية مباشرة إلى فاردي الذي تقدم بالكرة وراوغ الحارس برافو ثم وضع الكرة بهدوء داخل المرمى.

وانتفض مانشستر سيتي مجددا وحاول الرد ولكن محرز كاد يسجل الهدف الرابع لليستر في الدقيقة 23 عندما تلاعب بدفاع مانشستر على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني ولكن برافو تصدى للكرة ببراعة.

وتحسن أداء مانشستر سيتي تدريجيا وحاول الفريق الضغط على مضيفه لككن دفاع ليستر وحارس مرماه أفسدوا محاولات الضيوف فيما أظهرت هجمات ليستر الأخطاء القاتلة لدفاع مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط لكن دون جدوى في ظل التألق الواضح لمدافعي ليستر.

وفي المقابل ، شكلت هجمات ليستر خطورة فائقة وكادت تسفر عن هدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اثر تمريرة عرضية لعبها مارك البرايتون من الناحية اليمنى وقابلها إسلام سليماني بضربة رأس وهو على بعد خطوات من المرمى لكن الكرة ذهبت خارج المرمى لينتهي الشوط بتقدم ليستر بثلاثية نظيفة.

واستهل مانشستر الشوط الثاني بأداء أفضل مما كان عليه في الشوط الأول وسدد كيفن دي بروين كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50 ولكنها مرت خارج القائم الأيسر.

وهيأ إيهياناتشو الكرة إلى زميله الألماني إلكاي جيوندوجان على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ليسددها صاروخية زاحفة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليستر.

وواصل الحظ عناده لمانشستر سيتي في الفرص التي سنحت للفريق خلال الشوط الثاني.

وفي المقابل ، استغل فاردي خطأ دفاعي قاتل من مانشستر سيتي وخطف الكرة ثم سدد الكرة زاحفة من زاوية صعبة لحظة تقدم الحارس لمواجهته لترتطم الكرة بالقائم وتعبر خط المرمى بكامل استدارتها قبل أن يشتتها باكاري سانيا فيما أشار الحكم باحتساب الهدف الصحيح لليستر في الدقيقة 78 ليكمل فاردي الهاتريك الرائع.

وبعدها بأقل من أربع دقائق ، سجل ألكسندر كولاروف الهدف الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 82 عندما سدد ضربة حرة احتسبت للفريق أمام منطقة الجزاء ولعب الكرة بيسراه في الزاوية الضيقة على يسار الحارس رون روبرت زيلر.

وفي الدقيقة 90 أنهى كولاروف هجمة سريعة للفريق بتمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها البديل مانويل نوليتو بلمسة سحرية وهو على بعد خطوات من المرمى ليكون الهدف الثاني للضيوف وينتهي اللقاء بفوز ليستر 4 / 2 .

وعلى استاد "الإمارات" ، واصل المدفعجية انطلاقتهم الرائعة في الموسم الحالي وعزز الفريق فرصه في المنافسة على لقب المسابقة الغائب عنه منذ سنوات طويلة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة ليزاحم تشيلسي في صدارة جدول المسابقة وإن تفوق أرسنال بفارق الأهداف المسجلة فقط لحين انتهاء مباراة تشيلسي المقررة غدا الأحد أمام ويست بروميتش ألبيون بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد ستوك سيتي عند 19 نقطة بعدما توقفت انتفاضته حيث جاءت الهزيمة اليوم بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.

والهزيمة هي الخامسة عشر على التوالي في المباريات التي يخوضها ستوك سيتي على ملعب أرسنال علما بآن آخر فوز لستوك سيتي على ملعب أرسنال يعود إلى الدور الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 1981 / 1982 وذلك على الاستاد القديم لأرسنال.

وحافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة عشر على التوالي حيث كان الفوز اليوم هو العاشر له مقابل أربعة تعادلات.

وأصبح أرسنال على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي السابق له في عدد المباريات التي يحافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم عندما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 16 مباراة متتالية كانت آخرها في نيسان/أبريل 2011 .

وتقدم تشارلي آدم لستوك سيتي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ولكن أرسنال انتزع التعادل في الشوط الأول بهدف سجله ثيو والكوت في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل الألماني مسعود أوزيل والبديل النيجيري أليكس إيوبي هدفين متتاليين لأرسنال في الدقيقتين 49 و75 .

وبدأ الفريقان المباراة بأداء سريع وحماسي ولم يبد ستوك سيتي أي رهبة في مواجهة مضيفه بالدقائق الأولى من المباراة.

وشهدت الدقيقة الرائعة هجمة منظمة للضيوف انتهت بتسديدة مباغتة لبرونو مارتينز إندي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وتكررت الفرصة لستوك سيتي في الدقيقة السادسة اثر هجمة منظمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى وصلت منها الكرة إلى شيردان شاكيري داخل منطقة الجزاء ولكنه تباطأ في التسديد ليتدخل الدفاع ويغلق أمامه زاوية التسديد على المرمى.

ورد أرسنال بهجمة سريعة خطيرة في الدقيقة التالية بقيادة التشيلي أليكسيس سانشيز ولكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من قبل ستوك سيتي.

وكاد لي جرانت حارس مرمى ستوك سيتي يكلف فريقه غاليا في الدقيقة التاسعة عندما تباطأ في تمرير أو تشتيت الكرة تحت ضغط من أليكسيس ثم سددها في قدم أليكسيس لكن الحظ حالفه لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

وأنقذ جرانت فريقه من فرصة خطيرة للمدفعجية في الدقيقة 12 عندما وصلت الكرة إلى أليكسيس داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية من زاوية صعبة وتصدى لها جرانت ثم أخرج جلين جونسون الكرة لركنية شكلت بعض الخطورة ولكن الدفاع نجح في إبعاد الكرة في الوقت المناسب.

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدائق التالية لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين حيث افتقدت الهجمات للفعالية المطلوبة.

وأجرى الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 25 بنزول هيكتور بيليرين بدلا من المدافع الألماني شكودران موستافي للإصابة.

وتلقى أرسنال لطمة قوية في الدقيقة 27 عندما أطلق الحكم صافرته معلنا احتساب ضربة جزاء للضيوف عندما اعترض السويسري الدولي جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال طريق جو ألان نجم ستوك سيتي وأسقطه أرضا داخل منطقة الجزاء.

وسدد تشارلي آدم ضربة الجزاء بهدوء على يسار الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك في الدقيقة 29 ليكون هدف التقدم لستوك سيتي.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي أرسنال الذين حاولوا الرد سريعا وظل الفريق هو الأكثر استحواذا على الكرة لكن الهجمات ظلت سجالا بين الفريقين.

وكاد أرسنال يحرز هدف التعادل في الدقيقة 36 اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة ماكرة من البديل بيليرين في اتجاه زميله الألماني مسعود أوزيل ولكن برونو مارتينز إندي مدافع ستوك سيتي أطاح بالكرة إلى ركنية قبل وصولها إلى أوزيل المتحفز أمام المرمى مباشرة.

ورد ستوك سيتي بهجدمة منظمة سريعة في الدقيقة 41 توغل خلالها ماركو أرناوتوفيتش داخل منطقة جزاء أرسنال ولكن تسديدته ارتدت في النهاية من أقدام مدافعي أرسنال.

ودفع ستوك سيتي ثمن هذه الفرصة الضائعة حيث اهتزت شباك الفريق بهدف التعادل في الدقيقة 42 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لأرسنال وتمريرة عرضية متقنة لعبها البديل بيليرين من الناحية اليمنى واقتنصها ثيو والكوت بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة على يسار الحارس الذي لم يستطع التصدي لها ليكون هدف التعادل الثمين.

وكثف أرسنال هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثا عن هدف التقدم وسدد أليكسيس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مباشرة في الدقيقة 44 ولكن الكرة علت العارضة.

كما أنهى أليكس تشامبرلين هجمة خطيرة لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط بتسديدة من وسط منطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة.

ورد عليها شاكيري بتسديدة مباغتة من مسافة بعيدة في الدقيقة التالية ولكن الكرة ذهبت في يد تشيك لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

واستأنف الفريقان هجماتهما المتبادلة مع بداية الشوط الثاني الذي لن تشهد بدايته أي تغييرات في صفوف الفريقين.

وفيما انشغل لاعبو ستوك سيتي بسقوط زميلهم إيريك بيترس مصابا اثر هجمة خطيرة للفريق في الدقيقة 48 ، استغل أرسنال هجمة سريعة منظمة وسجل هدف التقدم بضربة رأس من أوزيل.

وجاء الهدف اثر تمريرة عالية لعبها تشامبرلين واستغل أوزيل غياب الرقابة الدفاعية عليه واقتنصها بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء لتذهب ساقطة خلف الحارس إلى داخل المرمى في الدقيقة 49 .

وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية وإن اعتمد أرسنال بشكل كبير على التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء فيما تألق تشيك في التصدي لمحاولات ستوك سيتي.

ولم تفلح محاولات الفريقين في الدقائق التالية حيث افتقدت الهجمات مجددا للفعالية المطلوبة في مواجهة تألق دفاع الفريقين.

ولعب النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 69 على حساب تشامبرلين في محاولة من فينجر لتدعيم هجوم الفريق بحثا عن هدف الاطمئنان.

كما لعب بيتر كراوتش في الدقيقة 72 بدلا من مام بيرام ضيوف وكاد يفتتح التسجيل من أول لمسة له حيث قابل كرة عرضية من الناحية اليمنى بضربة رأس وهو في حلق المرمى لكن تشيكك تألق وتصدى للكرة.

وجاء رد أرسنال قاسيا في الدقيقة 75 حيث أحرز البديل إيوبي هدف الاطمئنان للفريق.

واستفاد أرسنال من إتاحة الفرصة التي منحها الحكم للفريق اثر سقوط أليكسيس خارج حدود منطقة الجزاء مباشر عندما حاول اختراق دفاع ستوك سيتي واستحوذ إيوبي على الكرة وتقدم بها داخل منطقة الجزاء ثم سددها بهدوء داخل المرمى ليضعف آمال الضيوف في تحقيق التعادل.

ولعب النجم المصري الموهوب رمضان صبحي في الدقيقة 82 بديلا لتشارلي آدم في محاولة من ستوك سيتي لتعديل النتيجة.

ولكن الفريقين فشلا في تسجيل مزيد من الأهداف في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لأرسنال.

وسجل المهاجم الإيطالي ستيفانو أوكاكا هدفين ليقود فريقه واتفورد إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 3 / 2 على إيفرتون.

واستعاد واتفورد اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين ورفع رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر يونايتد وتجمد رصيد إيفرتون عند 20 نقطة وتراجع للمركز التاسع بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وبادر إيفرتون بهز الشباك عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 17 ولكن واتفورد رد بقوة وأحرز ثلاثة أهداف سجلها أوكاكا في الدقيقتين 36 و64 وسيباستيان برودل في الدقيقة 59 .

واختتم لوكاكو التسجيل في المباراة بالهدف الثاني له ولإيفرتون في الدقيقة 86 .

وتغلب بيرنلي على بورنموث بثلاثة أهداف سجلها جيف هيندريك وستيفن وورد وجورج بويد في الدقائق 13 و17 و75 مقابل هدفين سجلهما بينيك أفوبي وتشارلي دانيالز في الدقيقتين 45 و90 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر وتجمد رصيد بورنموث عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأهدر هال سيتي فوزا كان في متناوله واستقبلت شباكه هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة ليتعادل 3 / 3 مع ضيفه كريستال بالاس ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير مقابل 15 نقطة لكريستال بالاس في المركز الخامس عشر.

وسجل روبير سنودجراس وأجاما دياموندا وجاك ليفرمور أهداف هال سيتي في الدقائق 27 من ضربة جزاء و72 و78 فيما أحرز كريستيان بنتيكي وويلفريد زاها وفريزر كامبل أهداف كريستال بالاس في الدقائق 52 من ضربة جزاء و70 و89 .

وسحق سوانسي سيتي ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 51 من ضربة جزاء والأسباني فيرناندو يورنتي في الدقيقتين 54 و80 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد سندرلاند عند 11 نقطة في المركز الأخير.