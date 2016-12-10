الرائد وشماعة الديون..!!

لا يوجد أي مبرر للظهور الإعلامي المتكرر لرئيس الرائد بمناسبه أو بدون، وتركيزه على قضية الديون التي يعاني منها الرائد حاله حال بقية الأندية السعوديه الأخرى، التي لديها أيضا مشاكل مالية كثيره لأسباب مختلفة، لكن لم نشاهد لرؤساء هذه الأندية أي تواجد إعلامي متكرر من قناة إلى أخرى، بل على العكس تفرغوا للعمل والسعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة بعيداً عن منابر وصخب وهوس الإعلام، فالرائد ليس هو النادي الوحيد المديون بين الأندية السعوديه.وإدارة الرائد الحالية تعرف جيداً وضع ناديها قبل تولي مهمة الرئاسة، وتعرف أيضا حجم الديون التي كانت على خزينة النادي، ففي الإجتماع الذي أقيم بمنزل الشرفي فهد الربدي قدم الرئيس السابق الشجاع منصور الرسيني تقريرا ماليا متكاملا للشرفيين عن أوضاع النادي ومنها حجم الديون التي على الخزينه الرائدية، بحضور التويجري نفسه والذي أصر على تولي كرسي الرئاسه مع تعهده بحل جميع الديون التي على النادي.

لذا فالجماهير اليوم أصبحت أكثر وعياً وإداركاً، ومايعنيها ويهمها هو نتائج الفريق في الدوري، والنتائج الايجابية لا تأتي الا بالعمل الجاد المبني على فكر، أما محاولة سحب الجماهير لأشياء أخرى من أجل تغطية فشل العمل فهي حيلة لن تنطلي على الجماهير الرائدية

فالديون لم تجلب أنصاف اللاعبين وتوقع معهم بمبالغ زهيده..!

والديون ليست السبب في الفشل الإداري بكيفية التعامل مع قضية غياب المدافع جفين البيشي لأكثر من ٥٦ يوماً دون أن يكون هناك حل جذري لهذا الغياب، لكن عدم وجود البديل المناسب لجفين هو من شجعه على الغياب، وكذلك جعل الإدارة متخوفه من معاقبته..!!

والديون لم تكن سبباً في عدم جلب مشرف مميز وفاهم كروياً مع الفريق الأول، بعكس المشرف الحالي الذي لايهمه سوى البقاء بالمنصب..!

الذي لابد أن تعمل عليه إدارة الرائد منذ الآن هو السعي لتدعيم صفوف فريقها بصفقات مميزة بالفترة الشتوية المقبلة، بدلاً من الترزز الإعلامي وممارسة البكائيات عبر القنوات الفضائيه، وهو أمر لن يجدي نفعاً، وكفايه ضحك على الذقون بتصاريح إعلامية مستهلكة عفى عليها الزمن وشرب..!!

*نقلا عن النادي السعودية