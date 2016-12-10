ظاهرة الأهداف الغزيرة

هل تتحول الأهداف الغزيرة التي سجلتها مباريات دوري الخليج العربي أخيراً لظاهرة جديدة في دورينا هذا الموسم؟

إن مشهد الفوز أو الخسارة بالثمانية والسبعة والستة أصبح أمراً مألوفاً على ما يبدو هذا الموسم، والخسارة بالخمسة وبالأربعة لم تعد مقلقة بل مسألة طبيعية، فهل من المعقول أو المقبول أن تحدث تلك النتائج الفلكية في مسابقة للمحترفين، في الموسم الماضي لم تسجل مثل تلك الحالات سوى مرة واحدة فقط، كانت استثنائية بالنسبة لفريق الفجيرة ولم تتكرر معه ولا مع فريق غيره حتى نهاية الموسم، ولكن الوضع يبدو مختلفاً هذا الموسم مع تكرار تلك النتائج مراراً في غضون عدة أسابيع، وإذا كنا نلتمس العذر لفرق مثل حتا أو دبا فما هو عذر أندية بحجم الشارقة والشباب اللذين تجرعا الخسارة بالسبعة.

قبل أن نقول إن ذلك لا يليق أبداً بأندية دوري المحترفين نتساءل، هل غزارة الأهداف سببها ضعف دفاعات الأندية أم تعود لقوة المهاجمين، أم أن ما يحدث يمثل انعكاساً لحالة التذبذب التي تعيشها أنديتنا هذا الموسم، وأياً كانت الأسباب أو المسببات تبقى تلك النتائج الفلكية غير مقبولة في مسابقة وصلت فرقها للدور النهائي لدوري أبطال آسيا في الموسميين الماضيين، نعم الأهداف تمثل متعة كرة القدم ولكن ليس بهذه الطريقة وبتلك الأرقام.

كلمة أخيرة

مدربون ولاعبون يكلفون إدارات الأندية الملايين والمحصلة خسائر أشبه بالفضيحة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية

*نقلا عن اليوم السعودية