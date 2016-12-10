فاجنر مانسيني مدربا جديدا لفريق تشابكوينسي البرازيلي

أعلن شابكوينسي المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم - والذي فقد معظم لاعبيه وطاقمه الفني في حادث تحطم طائرة في كولومبيا قبل نحو أسبوع - تعيين المخضرم فاجنر مانسيني مدربا جديدا له للفريق.



وتحطمت طائرة شابكوينسي الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 71 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.



وكان فريق شابكوينسي في طريقه لخوض أكبر مباراة في تاريخه إذ كان سيواجه فريق أتليتيكو ناسيونال الكولومبي في مدينة ميديين في مباراة الذهاب بالدور النهائي بكأس سودامريكانا والتي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي.



وذكر النادي عبر حسابه على تويتر اليوم الجمعة "سيتولى فاجنر مانسيني تدريب الفريق وتتمثل مسؤوليته في الحفاظ على ما تم تحقيقه من عمل."



وسيحل مانسيني بديلا لكايو جونيور الذي كان من بين ضحايا الطائرة التي اصطدمت بالجبال خارج مدينة ميديين الكولومبية ليعم الحداد عالم كرة القدم.



وسبق لمانسيني (50 عاما) تدريب العديد من الأندية بينها مجموعة من الأسماء الكبيرة مثل سانتوس وجريميو وبوتافوجو وفاسكو دا جاما ويجب عليه الآن البحث عن تشكيلة جديدة.



وسينطلق الموسم الجديد في نهاية يناير كانون الثاني المقبل.



