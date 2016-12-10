كونتي: الحديث عن تتويج تشيلسي سابق لأوانه

يرفض أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الأحاديث التي ترشح فريقه للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قائلا إن هذا الأمر سابق لأوانه ونبه لاعبيه إلى ضرورة الحفاظ على التركيز عند استضافة وست بروميتش ألبيون غدا الأحد.



وحقق تشيلسي تسعة انتصارات متتالية في الدوري وتفوق 3-1 على مانشستر سيتي خارج ملعبه في الجولة الماضية لكن كونتي قال إنه سيقيم فرص الفريق في التتويج في وقت لاحق من الموسم.



وأضاف المدرب الايطالي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "من الصعب تقبل أن الفريق مرشح للتتويج لأننا لعبنا 14 مباراة فقط. يجب أن ننهي الموسم في المركز الأول ولم يبدأ النصف الثاني من المسابقة بعد."



وتابع ".. من المهم بعد هذه الانتصارات عدم فقدان الحماس والرغبة في مزيد من الانتصارات.



"مباراة الأحد ستكون صعبة إذا لم نلعب بنفس التركيز الذي خضنا به مباريات سابقة. اجتهدنا كثيرا هذا الأسبوع وأنتظر أداء جيدا من اللاعبين."



وسيكون لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش جاهزا للعب بعد غيابه عن مباراة سيتي وسيكون كونتي سعيدا بتعدد الخيارات أمامه بعد تألق سيسك فابريجاس في مشاركة أساسية نادرة في المباراة السابقة.



وواصل كونتي "لعب سيسك بشكل جيد ضد سيتي ونال فرصته وفي المباراة المقبلة سأختار بين أربعة من لاعبي الوسط - (نجولو) كانتي وماتيتش و(ناثانيال) تشالوبا - ويجب أن أتخذ أفضل قرار لمصلحة الفريق."



وسيغيب لاعب الوسط البرازيلي أوسكار عن مواجهة وست بروميتش صاحب المركز السابع بسبب المرض كما لن يشارك القائد جون تيري.