ميسي يعيد برشلونة إلى طريق الانتصارات

أفلت برشلونة من كمين الحظ العاثر وعدم التركيز أمام المرمى واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز مستحق 3 / صفر على مضيفه أوساسونا اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وصمد أوساسونا على مدار نحو ساعة قبل أن تهتز شباكه بهدف مثير للجدل أحرزه الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 59 وسط اعتراضات من لاعبي أوساسونا على الهدف بداعي التسلل ثم أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي فوز برشلونة بهدفين آخرين في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية في المسابقة فيما تجمد رصيد أوساسونا عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير بعدما مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي وهي السادسة للفريق مقابل تعادل وحيد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وقلص برشلونة حامل اللقب الفارق مع منافسه العنيد ريال مدريد متصدر جدول المسابقة إلى ثلاث نقاط لكن الريال يستطيع توسيع الفارق مجددا إلى ست نقاط من خلال الفوز على ضيفه ديبورتيفو لا كورونا في وقت لاحق اليوم.

وأهدر برشلونة عددا كبيرا من الفرص السهلة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي رغم استحواذ برشلونة على الكرة بنسبة 77 بالمئة.

ومثلما تصدى القائم لإحدى كرات برشلونة في الشوط الأول ، وقفت العارضة حائلا دون اهتزاز شباك الفريق بهدف مبكر لأوساسونا في مطلع الشوط الثاني.

ولكن برشلونة ترجم تفوقه أخيرا إلى هدف التقدم عن طريق سواريز في الدقيقة 59 قبل أن يضيف ميسي هدفي الاطمئنان في الدقيقتين 72 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتزع برشلونة ثلاث نقاط غالية في البطولة.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة بفارق هدف واحد أمام سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وتدخل جيرارد بيكيه في الوقت المناسب ليبعد الكرة من أمام سيرخيو ليون اثر هجمة سريعة مباغتة لأوساسونا في الدقيقة الثانية ، وأخرج بيكيه الكرة لضربة ركنية شكلت بعض الخطورة لكنها انتهت إلى يد الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وتراجع أوساسونا سريعا إلى الخلف لتشكيل دفاع متكتل أمام محاولات الضيوف التي كادت تسفر عن هدف التقدم في الدقيقة الثامنة اثر هجمة منظمة سريعة مرر منها الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة بينية رائعة نحو زميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تقدم قليلا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس ولكن الكرة مرت خارج القائم مباشرة.

وعاند الحظ سواريز مجددا في الدقيقة 12 اثر هجمة سريعة لبرشلونة وتمريرة عرضية نموذجية لعبها خوردي ألبا من الناحية اليسرى واستحوذ سواريز على الكرة بوسط منطقة الجزاء تحت ضغط من إيفان ماركيز مدافع أوساسونا لكن سواريز خدع المدافع واستدار وسدد الكرة في زاوية صعبة على يسار الحارس فيما تعاطف القائم مع أصحاب الأرض وتصدى للكرة.

وتجددت الفرصة لبرشلونة في الدقيقة 14 اثر ضربة حرة وصلت منها الكرة على رأس المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المتحفز أمام المرمى ولكنه فشل في تحويلها إلى داخل المرمى حيث ذهبت الكرة عاليا.

وجاءت الدقيقة 15 لتشهد الفرصة الأخطر لبرشلونة منذ بداية المباراة ، حيث وصلت الكرة إلى سواريز الذي خدع الدفاع ومرر الكرة لميسي المنفرد تماما بالحارس لكن ميسي سددها في قدم الحارس لترتد الكرة إلى سواريز الذي سددها دون اتقان إلى خارج الملعب.

ومرر التركي أردا توران الكرة من الناحية اليسرى ليقابلها ميسي بضربة رأس ضعيفة من داخل منطقة الجزاء لتذهب الكرة في يد الحارس ناوزيت أليمان.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي وتوالت الفرص الضائعة من الفريق بغرابة شديدة ومنها الفرصة الذهبية التي سنحت للفريق في الدقيقة 25 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية زاحفة لعبها سواريز من الناحية اليمنى لتصل الكرة إلى ميسي الذي هياها لنفسه وسط مدافعي أوساسونا وسددها ساقطة (لوب) من فوق الحارس لحظة تقدمه لمواهة ميسي ولكن الكرة ذهبت فوق العارضة إلى ركنية بعدما لمست يد الحارس.

ونال أوير سانخوريو مدافع أوساسونا إنذارا في الدقيقة 27 للخشونة مع خوردي ألبا.

وكاد أوساسونا يسجل هدف التقدم في الدقيقة 30 على عكس سير اللعب اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى وصلت منها الكرة إلى ميجيل كويفاس داخل منطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع ويسدد الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين تير شتيجن لكن الكرة مرت خارج القائم بعدما فشل أوريول رييرا في اللحاق بها.

وسدد إنييستا كرة قوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 لكنها مرت خارج القائم الأيمن مباشرة.

ولم يتغير الحال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول حيث واصل أوساسونا دفاعه المتكتل وتوالت الفرص السهلة الضائعة من لاعبي برشلونة الذين عابهم غياب التركيز في إنهاء الهجمات رغم سيطرتهم التامة على المباراة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى أوساسونا تغييرا تنشيطيا في خط الدفاع بنزول ديفيد جارسيا بدلا من ميجيل فلانيو.

وأظهر أوساسونا بعض الشجاعة الهجومية في بداية الشوط الثاني وكاد يفتتح التسجيل بهجمة مباغتة في الدقيقة 49 انطلق فيها سيرخيو ليون بالكرة من وسط الملعب وتلاعب بثلاثة من لاعبي برشلونة ثم سدد الكرة بذكاء من حدود منطقة الجزاء في اتجاه الزاوية العليا البعيدة على يمين الحارس تير شتيجن ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة لتضيع الفرصة الذهبية.

وعاد برشلونة سريعا للضغط على أوساسونا لكن دون خطورة حقيقية.

ونال إيفان ماركيز إنذارا في الدقيقة 52 لجذب ميسي من قميص اللعب في محولة لإيقاف هجمة سريعة لبرشلونة.

وتدخل بيكيه في الوقت المناسب ليقطع الكرة من أمام رييرا ليوقف هجمة خطيرة لأوساسونا.

واستغل برشلونة هجمة منظمة في الدقيقة 59 ليسجل هدف التقدم أخيرا عن طريق سواريز.

وجاء الهدف عندما تلاعب ميسي بدفاع أوساسونا على حدو منطقة الجزاء ثم مرر كرة بينية إلى ألبا المندفع في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليمرر ألبا الكرة عرضية زاحفة إلى سواريز الخالي من الرقابة داخل المنطقة فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى فيما طالب لاعبو أوساسونا دون جدوى باحتساب تسلل على سواريز.

وحاول أوساسونا الرد سريعا وسنحت الفرصة للفريق ولكن ليون سقط في مصيدة التسلل قبل أن يسقط داخل المنطقة ليشير الحكم إلى تسلل اللاعب.

وتوالت المحاولات بعدها من فريق برشلونة لكن دون جدوى.

ودفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تغييرا في الدقيقة 65 بنزول دينيس سواريز بدلا من توران.

وشارك البديل سواريز في صناعة الهدف الثاني للفريق والذي سجله ميسي في الدقيقة 72 حيث تلقى سواريز تمريرة من ميسي ومرر الكرة بدوره إلى ألبا المندفع في الناحية اليسرى ليمررها بدوره إلى ميسي المندفع داخل منطقة الجزاء فلم يجد ميسي صعوبة في إيداعها المرمى ليقضي على آمال أوساسونا في تحقيق التعادل.

ولم يختلف الحال كثيرا في الفترة المتبقية من المباراة حيث واصل برشلونة محاولاته الهجومية وإن غاب التركيز أيضا عن هجمات الفريق.

ورغم هذا ، شق ميسي طريقه بمهارة وسط مدافعي أوساسونا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس محرزا الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينتهي اللقاء بعدها بالفوز الكبير لبرشلونة.