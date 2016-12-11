الخضير.. و«المقلط»..!

الحكم تركي الخضير في مباراة الفتح والخليج لم يتبق شيء لم يفعله سوى أن يطل برأسه من الشاشة ويطرد المشاهد من «المقلط»..!توتر رهيب في المباراة من لا شيء. ولا أعرف حقا إن كان الحكم مغصوبا على إدارة المباراة. ولكن هذا الذي لمسته كمشاهد ولمسه معظم المشاهدين!

إن الحكم الجيد ليس ذاك الذي يفتل عضلاته الملونة على اللاعبين. ولا ذاك الذي يقود مباراة هادئة بأعصاب متوترة يشعل معها لاعبي الفريقين.

تركي الخضير. حتى وإن كنت محقا في بعض قراراتك. ولكن أتحداك أن تفعل نفس هذا الذي فعلته لو كان الفريق الفلاني طرفا في المباراة!

*نقلا عن النادي السعودية